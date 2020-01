Solo di fe de hechos, afirma Octaviano Redón Arce

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“No incurrí en ningún tipo de ilegalidad o supuestas violaciones al derecho notarial, solamente di fe de hechos y no de resultados”, aclaró el notario público Octaviano Rendón Arce.

Al ser entrevistado vía telefónica sobre los señalamientos que le hizo Carmelo Ortega Bermúdez y un grupo de socios del Módulo de Riego 05 Brittingham, el también ex alcalde Rendón Arce rechazó tajantemente que haya incurrido en irregularidades o violaciones al derecho notarial.

Cabe mencionar que Octaviano Rendón tiene a su cargo la notaría numero 03 Gómez Palacio, pero al ser cuestionado sobre una acta ficticia para un grupo de campesinos, aclaró, “Jamás presenté un segunda acta ficticia, pero que quede bien en claro, lo que emití fue una fe de hechos para lo cual contrataron mis servicios, pero jamás de resultados, donde ni se avala con ello el triunfo de unos o la derrota de otros”, comentó.

Explicó Rendón Arce que su participación fue por el simple hecho de que fue contratado como notario por el grupo disidente que representa Zenón Rodríguez, de ahí que acudió entonces a la asamblea eleccionaria celebrada el pasado 03 de octubre del 2019 y en la que se observaron algunas imprecisiones en el registro de la planilla que encabezó Carmelo Ortega en apego a los estatutos internos de esa asociación civil y sin embargo se pasaron por alto.

Abundó al decir que otra observación que se le hizo por parte del grupo disidente, fue que los delegados integrantes del módulo no eran los correctos, por lo que al acudir con la representación que lo faculta la ley, tomó evidencia de los hechos, que ahí se registraron en ese proceso y la acta fue presentada el lunes pasado por el grupo que le contrató, pero aclaró, sin que esta acta valide el triunfo o derrota de alguno de los 2 grupos.

Con base a lo anterior, expresó, “Por tal motivo estuve ahí dando fe del desarrollo de la asamblea, pero fue a petición del grupo opositor que encabeza Zenón Rodríguez quienes solicitaron mi presencia y servicios, en donde se asentaron las diversas posturas, entre ellas las de Miguel Antillón, el ex alcalde de Mapimí, quien le refirió al comité electoral que no era posible que se aceptara la candidatura de Carmelo Ortega ya que los estatutos prohíben que pueda haber una reelección de alguien que haya estado en mesas directivas que no hayan transcurrido más de dos administraciones”.

Finalmente Rendón Arce rechazó tajantemente las acusaciones que le han señalado en el sentido de que violó el derecho notarial a la que está facultado y agregó que jamás se prestaría a una situación que vulnere su actividad, toda vez que la función de un Notario Público es dar fe de los hechos que suceden y no validar que sea o no los verdaderos delegados, ni legalizamos nada, sólo damos fe de lo que sucede en determinado evento.