Solo el 10% de las parcelas de temporal están sembradas en Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Aproximadamente sólo un 10 por ciento de las parcelas en el municipio están sembradas, según datos de un sondeo realizado por esta corresponsalía de El Sol de Durango con campesinos de la región.

Productores de este municipio, entre ellos Juan Valdez y Enrique Peters Braun, dijeron a este medio de comunicación que el no contar con las condiciones de humedad y falta de semilla son las principales causas por las cuales no se ha sembrado el 90 por ciento restante de las parcelas de temporal.

"Las lluvias son aisladas y no hay mucha humedad y por otro lado los pequeños productores no cuentan a esta fecha con la semilla para sembrar ojalá y se componga el temporal pues de aquí vivimos la mayoría de la gente del medio rural de lo contrario, si no se regularizan las lluvias nos atrevemos a decir que sería el peor de los años en la década", dijeron los campesinos.





Por otro lado los productores que ya sembraron sus parcelas expresaron, "nosotros nos aventuramos a sembrar en seco esperando la voluntad de Dios realizamos un esfuerzo para adquirir la semilla y combustibles sólo nos queda esperar las lluvias".

Cabe señalar que a diferencia del año pasado los campesinos afirmaron que a esta fecha más del treinta por ciento de las parcelas ya estaban sembradas e incluso la mayoría de los cultivos ya estaba germinado.