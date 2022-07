Solucionan problema de agua sucia de la red pública de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Después de una serie de quejas ciudadanas que comenzaron a surgir en las redes sociales en esta cabecera porque el agua de la red pública estaba saliendo sucia, el director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) Alfredo Molina González, reconoció que sí se tuvo un fuerte problema en un poso, pero afortunadamente dijo, ya está compuesto y el agua ya está limpia nuevamente, aseguro.

Detallo que fue en la madrugada del pasado viernes, que en un poso en la colonia ejidal se presentó un derrumbe, este fue aproximadamente a 200 metros de profundidad, algo que no era posible saber hasta que se comenzaron a recibir las quejas del agua sucia en la red, de manera inmediata se buscó el problema, al encontrarlo se paró el poso, se hizo la limpieza del mismo y nuevamente comenzó a trabajar, reconociendo que sí se tuvo el problema, ya se solucionó y el agua ya está limpia nuevamente.

Comento que de los problemas más graves que se presentaron con este derrumbe, fue el contaminar el agua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde de inmediato se mandó personal para tirar el agua y limpiar la cisterna, y nuevamente llenarla con agua limpia, “lamentablemente estas fallas no las podemos ver o prevenir, porque son a 200 metros de profundidad, y lamentablemente fue en la madrugada, cuando todos estamos descansando, paso esto, lo que permitió que el agua sucia corriera por las líneas de conducción de una gran parte de la ciudad”, dijo.

Recomendó Alfredo Molina, que, si en este momento un sale agua poco turbia o sucia, la tiren, y abran las llaves para que salga el agua limpia, ya del pozo sale limpia desde el pasado sábado por la tarde, pero las líneas de conducción pueden tener residuos que hagan que el agua no salga tan limpia como debiera.

Concluyo Alfredo Molina, solicitando a la ciudadanía una disculpa, pero reitero, son cosas que no son predecibles, no es posible que sepamos cuando habrá una falla o un derrumbe interno como este, no es la intención de subir agua en mal estado, pero si en cuanto nos enteraos de lo que estaba pasando, de manera inmediata se buscó solucionar, y ya está listo el poso para seguir surtiendo a gran parte de la ciudad.