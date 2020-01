Somos respetuosos de las decisiones de módulos de riego

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Los procesos internos de los módulos de riego son de competencia federal, de ahí que somos respetuosos y ajenos a las decisiones que tomen ellos”, declaró vía telefónica el subsecretario de Gobierno en la Laguna Manuel Ramos Carrillo.

Dejó en claro que los Módulos de Riego son autónomos, convocan a sus asambleas y ellos mismos quienes toman decisiones para elegir a sus presidentes de cada módulo de riego, pues hay que recordar que son 17 los que pertenecen al distrito 017 y que están en la Laguna de Durango y Coahuila.

Al ser cuestionado sobre el altercado que se suscitó en la sala de juntas de la subsecretaría de Gobierno que preside, dijo, “Lamento mucho que se haya presentado una situación de esta naturaleza, pues con este tipo de hechos violentos, no se le abona en nada al entendimiento civilizado”.

Sin embargo, el funcionario estatal hizo el llamado a las partes en conflicto para privilegiar el diálogo, sentarse a platicar para llegar a acuerdos, pero sobre todo con respeto, pues el Gobierno del Estado estamos para favorecer el diálogo cordial y en ese sentido, a quien le asista la razón legal de la convocatoria que ellos hacen, pues se debe respetar.

Manuel Ramos reiteró, “La indicación de nuestro gobernador José Rosas Aispuro Torres, es que favorezcamos el diálogo en todo tipo de circunstancias, de ahí que se les ha exhortado a ambas partes para sentarse y platicar en forma civilizada para encontrar una solución”.

Así mismo dijo, “Rechazamos tajantemente cualquier tipo de violencia que no le abona en nada a la solución de cualquier conflicto y aunque el Gobierno del Estado no participa en ninguna asamblea o convocatoria de los módulos de riego, ya que no es competencia estatal, de ahí que somos ajenos a esta situación y sobre todo mantenemos un gran respeto”.

Para concluir, Manuel Ramos indicó que el Gobierno del Estado está abierto al diálogo para lograr acuerdos entre ambas partes, pero para ello debe haber disposición de las partes en conflicto, pero reitero, nosotros no tenemos ninguna injerencia de ningún tipo en los módulos de riego, ya que es de otra instancia gubernamental.