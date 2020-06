Somos un gobierno abierto, de diálogo; Dora González

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Somos un gobierno abierto, de diálogo, que atiende y no deberíamos llegar a esto, dijo la presidente municipal Dora González Tremillo entrevistada luego del diálogo fallido con los integrantes de Protección Civil y Bomberos, que tienen tomado el acceso a la presidencia municipal desde las cinco de la mañana del miércoles.

Siento que en este tiempo de pandemia debemos estar con el diálogo siempre, somos un gobierno abierto, que atiende y no debemos llegar a esto, respondió.

Así como ellos lo manifiestan que siempre se les apoya, se ha estado trabajando con el tema de los uniformes; se contrató a un proveedor que nos quedó muy mal y solo nos hizo llegar cuatro y en cuanto a las instalaciones que hicieron de lámina, tenemos el problema de que varios de los trabajadores “maístros” albañiles están en casa por el tema de la pandemia, dijo la entrevistada.

Cuestionada sobre el porqué no acudió el miércoles a dialogar, respondió que tenía una agenda y no contaba con el paro de los socorristas. Soy muy seria en mis compromisos y el entregar despensas también significa apoyar a la salud.

A la pregunta del porque en esta acción no se invitó a concejales de partidos distintos al suyo, Dora dijo que creía que todos estarían presentes a las ocho de la mañana; faltando diez minutos para esa hora se me dijo que hasta las dos de la tarde; si eso me lo dicen anoche ahorita o estaría aquí, terminó diciendo.