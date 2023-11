GUADALUPE VICTORIA, DGO. (OEM) - La directora general del Colegio de Bachilleres en el Estado de Durango, Sonia Flores Arce, invitó a los estudiantes del plantel número 20 en esta cabecera a creer en sus sueños y a luchar por ellos. Aseguró que si no se pierde la fe y las ganas de luchar, esos sueños se pueden cumplir.

La directora general reiteró a los alumnos de este plantel que ella era originaria de la tierra más bonita de Durango. "No me avergüenzo, al contrario, me siento orgullosa de decir que soy originaria de Guadalupe Victoria, que soy hija de un agricultor y de una ama de casa, que mis orígenes son de una familia humilde pero muy trabajadora. Como joven cometí errores, pero eso no significa que me detuve. Al contrario, reconocí lo que hice mal y seguí adelante con el apoyo de mis padres. Por eso, les aseguro que si uno quiere, se puede", recalcó.

Sonia Arce motiva a estudiantes de Guadalupe Victoria a perseguir sus sueños / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

En esta visita realizada por la directora general del COBAED la mañana del viernes 10 de noviembre, estuvo como invitado especial el presidente municipal David Ramos Zepeda. El director del plantel, José Filiberto Reza, agradeció su presencia y expresó públicamente que le daba mucho gusto recibir en ese plantel a quien está considerado uno de los mejores presidentes municipales del estado, ya que cada vez que tocan sus puertas, se abren y nunca los dejan solos.

El alcalde, en su mensaje, le dio la bienvenida a la directora general Sonia Flores, a quien reconoció por su excelente trabajo en los COBAED, especialmente en el de su tierra natal.

Destacó que, trabajando juntos y siguiendo las directrices del gobernador Esteban Villegas, se han logrado grandes cosas. Aseguró que, si siguen trabajando de la misma manera, este municipio tendrá uno de los mejores planteles en el estado.

Casi al finalizar la reunión con alumnos y autoridades, el director del plantel número 20, José Filiberto Reza, pidió apoyo a las autoridades para lograr tener en esta escuela su propia banda de guerra. Encontró apoyo tanto en el alcalde como en la directora general, quienes se comprometieron a analizar el proyecto, acordar la forma de apoyo y definir horarios de clase y maestros. Además, se hizo el compromiso de tener en poco tiempo en el Colegio de Bachilleres de Guadalupe Victoria su escolta y su propia banda de guerra.