Soy garantía de triunfo en cualquier partido: Carlos Aguilera Andrade

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Tras mencionar que ha terminado un ciclo en el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Aguilera Andrade anunció su incorporación al partido Movimiento Ciudadano, donde inicia una nueva etapa y dejó entrever que buscará una candidatura en lo local o federal.

En rueda de prensa fue acompañado del dirigente estatal de MC Oscar García Barrón, quien ratificó y destacó que el ex alcalde es un cuadro ganador.

Sin embargo, Aguilera Andrade expresó que se va del PRI con la frente en alto, dejando y teniendo muchos amigos, además agradeció al ahora su ex partido por las oportunidades que le dio, agregó, “Reconozco al PRI como la institución que es y esta bien valorado y cimentado, reconozco a sus militantes y simpatizantes, pero no estoy de acuerdo con quienes lo echan a perder por el sólo hecho de buscar un interés propio y no como era antes que se trabajaba por el interés de los demás, de la gente, de la sociedad civil”.

“Hoy ha cambiado mucho ese partido, hoy el partido tiene dueño, está secuestrado por unos poquitos que solamente buscan el beneficio propio, incluso hay alguien que dice ahí en el partido ese, que sin el PRI no soy nadie y que yo sólo gano en el PRI, quiero decirles que si ese partido hiciera candidatos ganadores, pues todos ellos ganarían, pero no tienen la razón, pues el ejemplo es que hoy tienen que hacer coaliciones para poder alcanzar algún triunfo que se le pudiera dar”, dijo.

Comentó que ha sido candidato ganador, ya que en 1998 me dieron la oportunidad de ser presidente del PRI en Lerdo y en ese tiempo éramos oposición en la presidencia municipal y diputaciones locales, pues cuando el partido me dio la oportunidad recuperé la diputación local y luego la alcaldía, de ahí que puedo decir que soy garantía de triunfo en cualquier partido que pueda ir, en cualquier lugar y cualquier momento.