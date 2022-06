Soy hombre de resultados: Alejandro Gurrola

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Soy persona de valores, acostumbrado al trabajo y también al servicio comunitario; he recorrido todas las comunidades sandimenses, dialogado con las familias, hombres y mujeres, de quien agradezco su respaldo y reafirmo el compromiso de seguir sirviendo.

Así lo destacó Alejandro Gurrola Romero, candidato de la alianza Va por Durango a la presidencia municipal, mencionando que recorrió cada una de las localidades de las regiones de Miravalles, Neveros, San Luis Villa Corona, San Miguel de Cruces y Tayoltita, acompañado de su esposa Diana.

Soy hombre de resultados y con la experiencia de seguir avanzando hacia la ruta de una mayor comunicación en un municipio agreste por su orografía, sin embargo, los resultados ahí están, sabiendo que hay mucho por hacer, destaca.

He sido muy atacado de manera anónima, no es la primera ocasión o campaña que sucede, lo que me fortalece a seguir trabajando con ahínco, mirando a la gente de frente, con respeto hacia mis adversarios políticos, a sabiendas que la diplomacia es la mejor llave que abre puertas al progreso, a los resultados, al avance.

“Mi relación con el sector minero siempre ha sido de respeto, siempre ha sido la forma de convivir de manera correcta durante mi vida; el sector minero siempre lo ha tenido, el minero siempre ha sido la forma de su vida, a través del comercio pero sobre todo, a través del respeto”.

Recuerda que en la campaña electoral 2019 se manejó guerra sucia, que Alejandro nunca gustó ni quiso.

“No puede decir un minero que yo lo haya ofendido, siempre he sido muy respetuoso y el minero merece mi respeto; el minero tiene que ver realmente en su candidato como una persona viable para que administre el municipio”.

El minero es persona que se fija en la obra pública, que cada mañana entra a ese hueco que es un peligro para él y saben que con Alejandro cuenta con un amigo, que tiene la responsabilidad de ver por su pueblo, por la obra pública, menciona.

La obra pública está a la vista, la gente la puede ver y también sus resultados, destaca.

“ No me gusta manejar la famosa guerra sucia, que nunca deja nada más que malos comentarios, aseguró, Soy candidato muy maduro y seré un alcalde que dé resultados a la gente, como se le ha dado con la obra pública, con el respaldo ciudadano del domingo próximo”.

"Soy persona de hechos, que sabe que el trabajo es la herramienta para seguir avanzando, busco seguirles sirviendo y ahora, en campaña, como lo hice también como presidente municipal, recorro las comunidades de San Dimas", destacó en entrevista realizada.

"Conozco los problemas del municipio, también a su gente, a los liderazgos, de ahí el caminar esos caminos que si bien, no están en las condiciones ideales sí representan una forma de comunicación de las poco menos de 200 localidades".

Visité las cinco regiones que integran San Dimas y reafirmé el diálogo que durante años he sostenido con la gente, en una campaña propositiva, porque hoy más que nunca, San Dimas nos requiere unidos", dijo el candidato.