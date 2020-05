Sufre Cuencamé por falta de agua potable en las viviendas

CD. CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Cientos de familias de esta cabecera y sus alrededores están sufriendo la falta de agua potable en sus viviendas, en un momento de emergencia sanitaria donde lo que más se recomienda es el lavado de manos y no hay el agua ni para lo mas mínimo, señalan los habitantes.

En varios de los barrios y colonias de esta cabecera, se padece la falta de agua potable, señalando que hasta el momento la autoridad responsable ha sido incapaz de poder solucionar el problema, ya que se sabe hay varios pozos con la energía eléctrica cortada por falta de pago en los recibos, y por tal motivo pagan justos por pecadores al cortar la energía porque mucha gente no paga el servicio de agua, en momentos de gran necesidad sanitaria.

Detallan también los ciudadanos que acuden a las oficinas de agua potable en busca de apoyo con la pipa pero primeo les revisan si tienen adeudo, y quien los no podrá recibir apoyo con la pipa, y quien no tienen adeudos tiene que esperar en la lista para ver que día le pueden llevar una cantidad muy raquítica del vital líquido, siendo esto un grave problema que agravaría la situación de la salud de los habitantes de Cuencamé, si se llega a detectar un caso positivo de Covid-19, ya que no hay agua con que tener limpio el hogar, ni para lavarse las manos, dijeron.

Pidieron los entrevistados que la autoridad correspondiente ponga atención de manera inmediata a este que es un grave problema ya de salud pública, si hay personas que no pagan el servicio del agua que les corten dicho servicio, pero no pueden tener a la gran mayoría de la cabecera si agua potable, y mucho menos en momentos tan delicados de salud por la pandemia que azota el mundo, donde hasta ahora Cuencamé no ha tenido casos positivos de coronavirus, pero sin agua, sin tener con que lavarse las manos continuamente, están expuestos a en cualquier momento contraer un brote que puede llegar a ser letal en esta cabecera.