Suman 4 ediles positivos a Covid-19

LERDO, Dgo. (OEM).-Se han confirmado 4 regidores y 2 asistentes que dieron positivo a la prueba de Covid-19, los cuales se encuentran en aislamiento domiciliario, confirmó el secretario del Ayuntamiento José Dimas López Martínez.

Explicó que es una situación lamentable que sigan los contagios de esta enfermedad y que llegó al cabildo municipal, de ahí que desde el pasado viernes se ordenó el cierre de la sala de regidores misma que se sanitizó los días jueves y viernes.

Así mismo, mencionó aún y cuando al parecer los 6 son asintomáticos, pues no deja de ser lamentable que estén contagiados del Covid-19, aunque hay que dejar en claro que todos estamos expuestos, de ahí que debemos extremar precauciones.

Hasta el momento, 10 de los 16 regidores de las diferentes fracciones partidistas se han sometido voluntariamente a esta prueba y el 50 por ciento de los asistentes, por lo que esta autoridad está a la espera de los resultados.

Señaló que muy probablemente los contagios no se dieron en el edificio público, sino fueron externos o fuera del Palacio Municipal, pues el regidor panista comentó que estuvo en contacto con un amigo que luego dio positivo y seguramente ahí se contagió, así mismo, creo que los demás fueron por cuestiones externas.

El funcionario recordó que desde la semana pasada que se dio a conocer el primer caso positivo de Covid-19 del regidor de Acción Nacional, se cerró la Sala de Regidores de manera temporal y se procedió a sanitizar estas oficinas.

López Martínez comentó que desconoce si el alcalde Homero Martínez Cabrera se practicó la prueba, dijo, “Tengo estos días que no he platicado con él, pero él debe tomar la decisión si se la aplica o no, aunque es muy buena noticia que hoy –ayer lunes- el Presidente Municipal estaba en su oficina y eso es un signo positivo”.

Finalmente López Martínez indicó que tiene conocimiento que los ediles y asistentes se han practicado la prueba en laboratorio particular y que es de buena calidad.