Suspenden el operativo de alcolometría en GP

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Durante la contingencia por el COVID-19 se suspenderá el operativo de alcoholimetría que cada fin de semana se realizaba en diferentes puntos y sectores de la ciudad para detectar automovilistas manejando bajos los influjos del alcohol.

Lo anterior lo dio a conocer Javier Armando Esparza Pantoja, director de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio, quien aseguró que los rondines de vigilancia seguirán, sólo que no se permitirá el acumulamiento de personas en una sola área.

Se supervisará a los conductores de los vehículos y solo a quien se le vea con características marcadas y visibles de ebriedad se procederá, si la persona quiere que se le ponga el aparato para medir los grados de alcohol en su cuerpo se hará con todas las medidas de higiene y seguridad para que pueda solapar y se lo corrobore su estado, ya que no se trata de rondines recaudatorios sino de prevención de accidentes.

En el caso de usar el aparato de alcoholimetría, se cambiarán las boquillas y los filtros en presencia de las personas, esto para que haya la seguridad de que no habrá contagio alguno y como medidas de seguridad para ellos.

Comentó el jefe policiaco que la ciudadanía debe concientizarse y seguir las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), no salir a las calles si no hay necesidad; esta suspensión de clases no son vacaciones, son para cuidarse y proteger a sus familias.

Así mismo, dijo Javier Armando Esparza Pantoja, lo ideal sería cerrar todas las cantinas, bares, restaurantes, igual como se está haciendo en toda la República Mexicana, pero todos por igual deben contribuir.

Comentó que se estarán vigilando todas las Quintas tal y como se está haciendo en el municipio de Lerdo, donde no debe haber más de 5 ó 7 personas, si ya hay 10 en el interior se procederá en consecuencia para que se respete el protocolo de contingencia por el COVID-19 y en esto estaremos coordinados con todos todas las dependencias policiacas de los tres niveles, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal, Estatal y la Municipal.