Susy Torrecillas asegura que los casos de alcaldes amparados se reabrirán

Lerdo, Dgo (OEM).- Luego de que el Congreso Local del Estado de Durango, rechazó los estados financieros de ocho municipios, la diputada Susy Torrecillas Salazar refirió que aunque algunos alcaldes y alcaldesas se hayan amparado; estos casos ser tendrán que reabrir ya que son temas que no prescriben cuando hay un daño al erario público.

En contexto, este miércoles se votaron en contra de 8 cuentas públicas en la segunda sesión del día, el Poder Legislativo aprobó las cuentas públicas de 11 municipios más y votó en contra de los estados financieros de los municipios de Mapimí, Pánuco de Coronado, Tlahualilo, Nazas, San Pedro del Gallo, San Juan de Guadalupe, Súchil y Nombre de Dios. Además, regresó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen de San Dimas.

Cuestionada sobre los casos como los de Mapimí, Tlahualilo y Nazas, señaló que ellos se han amparado pero aún así son casos que se tendrán que abrir.

“Los temas ahí de están y cuando hay observaciones tienes todo el tiempo a pesar del paso de la legislatura tú tienes la obligación como Ayuntamiento de poder responder incluso si cambio y es otro alcalde o Alcaldesa el anterior el que estaba en funciones tiene que seguir yendo a solventar eso es lo que ya no queríamos, pero ya vamos con el ejercicio de esa ley a que no pueda ocurrir eso pero ya cuando de plano no hay manera de poder comprobar alguna erogación de recurso entonces si es cuando la Entidad Auditoría los diputados estamos obligados a que pase a la Comisión de Responsabilidades, a la Fiscalía Anticorrupción o al ellos están amparados pero aún así con esos amparos los casos se reabren, la Comisión de Responsabilidades que preside Noel Fernández está trabajando en ello, los casos de Mapimí, Tlahualilo y Nazas se tienen que seguir avanzando, tenemos que luchar para que la justicia dentro de los propios Ayuntamientos para que la gobernabilidad pueda ser buena”, reiteró.





Al respecto, Susy Carolina Torrecillas Salazar, dio a conocer que la Propia Comisión de Hacienda ha estado realizando un trabajo arduo ya que han sido horas largas para revisar las cuentas públicas de cada Ayuntamiento.

“La Auditoría del Estado y ustedes saben bien que aprobamos la nueva Ley de Fiscalización, que tenemos que seguir haciendo que los criterios de fiscalización sean parejos y sean para todos, al día de hoy la Auditoría Superior del Estado todavía encontramos en ella puesto que la Ley no es retroactiva los informes que ellos entregaron fueron en julio, encontramos criterios que no son parejos con todos los Ayuntamientos; es decir, hay observaciones administrativas y observaciones de daños de ciertos Ayuntamientos por eso es que no pasan las cuentas, pero todavía y así debe de ser están las puertas abiertas de la propia Auditoría para que ellos puedan seguir solventando”, expuso.