Tacho, 14 años dedicado a bolear zapatos; ¡conoce su historia!

Gómez Palacio. “El trabajo de lustrador de zapatos me ha dado muchas satisfacciones, son 40 años de bolero que me ha permitido dar estudios a mis hijos, tener una estabilidad económica y dar dos fuentes de empleo, todo esto fue gracias a que mi madre Elia Trujillo (qepd) me impulsó a tener este oficio”, expresó Eustacio Guerrero Trujillo, mejor conocido como Tacho, quien es bolero.

Te puede interesar: Un paseo nostálgico en fotografías por la historia del ITD

Desde que tenía 14 años, Tacho quien actualmente cuenta con 54 años de edad, salió a trabajar de bolero por necesidad y para ayudar en la economía de su hogar, pues eran siete hermanos, de los cuales dos fallecieron, por lo que impulsado por su madre, agarró un cajón de bolear para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad de Lerdo, pero luego instaló “La Bolería Guerrero” en la plaza principal, frente al Palacio Municipal, donde cuenta con tres espacios para bolear zapatos y en la que da trabajo a dos personas, siendo Aurelio y Pedro.

“El trabajo de lustrador de zapatos me ha dado muchas satisfacciones…todo esto fue gracias a que mi madre Elia Trujillo (qepd) me impulsó a tener este oficio”, expresó | Foto: Carlos Mendoza Rangel | El Sol de Durango

Comentó que a lo largo de estas cuatro décadas de lustrar zapatos, tradicionalmente en la plaza principal, le ha tocado hacerlo en figuras públicas tales como José Ramírez Gamero y Juan de Dios Castro Lozano (qepd), ex gobernadores como Jorge Herrera, pero también el actual Esteban Villegas Villarreal, Ricardo López Pescador, Luis Fernando González Achem, entre muchos políticos más.

“Pero también, un sábado pasaron dos luchadores profesionales, llegaron de traje a bolearse, ya que iban a una fiesta y obviamente sin máscaras, se trató de Místico y Rey Misterio, lo cual fue una bonita y agradable sorpresa”, afirmó.

Recordó que en sus inicios allá por la época de los 80’s, predominaban los zapatos color negro y café, además predominaban los hombres que acudían a bolearse, pero en la actualidad, los colores del calzado se ha diversificado y eso nos obliga a enriquecer, incrementar e igualar colores a través de mezclas de pintura, debido a que ya acuden más mujeres y también hay calzado de hombres de distintos colores que les llamo exóticos como son; verdes, azules, chedrón, naranjas, por mencionar algunos.

Le han tocado figuras públicas tales como José Ramírez Gamero y Juan de Dios Castro Lozano (qepd), ex gobernadores como Jorge Herrera, pero también el actual Esteban Villegas Villarreal | Foto: Carlos Mendoza Rangel | El Sol de Durango

Afirmó que en temporada escolar, en diciembre y en épocas de graduaciones es cuando hay mayor actividad en las bolerías, mientras que en las vacaciones es cuando hay bajas ventas, “actualmente la boleada está en 30 pesos y se trabaja de lunes a sábado de 09:00 de la mañana a las 19:00 horas y los domingos medio día”.

A pregunta expresa, detalló que “muchas personas vienen a bolearse y han manifestado que es un momento en que se relajan ante la actividad tan rápida de la vida, hay otros que cuentan sus historias, sus pesares, sus logros, éxitos, fracasos, amor, desamor y demás, de ahí que se les escucha y si hay un bien consejo o recomendación se les da, casi casi le hacemos al psicólogo y hasta por qué no, hasta consejeros hemos sido”, señaló.

“Me siento muy agradecido con Dios y con mi madre por seguir en este oficio que me ha dado mucho, pues otras de las satisfacciones es que les pude dar estudio a mis hijos, Eduardo quien es licenciado en Comunicación Social y Kasandra quien se recibió de licenciada en Relaciones Humanas”, expresó.

Comentó que en estos tiempos modernos se tienen variaciones en la lustrada del calzado, hay diversidad de colores, pero siguen siendo las personas adultas quienes acuden a bolearse, tal vez por tradición y obviamente por verse limpios, pero los jóvenes casi no asisten, ya que prefieren utilizar tenis o simplemente porque no les gusta bolearse.

Finalmente, Tacho mencionó que para ser bolero, tiene uno que tener la vocación, el gusto y amor a este oficio, saber manejar el cepillo, los trapos, la grasa, el jabón, la tinta, para dar un servicio que deje muy complacido al cliente para que regrese, “me gusta mucho mi oficio al que le debo mucho y aquí seguiré hasta que el creador me mande llamar”.