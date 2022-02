Taxistas de Gómez Palacio piden que se ingrese las unidades al registro público vehicular

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Lamentablemente la Secretaría de Finanzas de Durango durante todo el sexenio no han tenido el tiempo ni la capacidad de poder subsanar las deficiencias que tienen para dar de alta a las unidades de taxis en el Registro Público Vehicular (Repuve), que es federal, lo que ha ocasionado la detención y aseguramiento de unidades sobre todo del vecino estado de Coahuila, afectando en tiempo y en lo económico a los agremiados.

Así lo declararon, Víctor Sánchez Pulido, Carlos Michel Sánchez Aldana y Gerardo Vázquez representantes de la Unión Regional de Sindicatos de Transporte de la Región Lagunera (UNIRET), quienes se mostraron con gran preocupación los concesionarios del servicio público, en este caso los del ramo de taxis por esta y otras situaciones que atraviesan y que afectan al gremio.

Detalló que en la Laguna de Durango circulan alrededor de 4 mil unidades de taxis, de las cuales el 30% no están ingresados al Repuve, aún y cuando tienen todo en regla y han acudido a las oficinas de Recaudación de Rentas en esta ciudad lagunera, pero lo único que nos indican por qué no los suben al portal de este registro nacional, es porque no tienen la clave del sistema.

Lamentaron que se presente esta situación que está afectando la economía de los trabajadores del volante, aún y cuando están en regla y han cumplido con todos los requisitos, pero resaltó que esta deficiencia que se da es un problema entre la autoridad estatal y la federal.

Primeramente es que en la Secretaría de Finanzas de Durango no ingresa al Repuve las unidades de taxi que faltan, de ahí que no aparecen en el portal federal, lo cual lo han aprovechado las autoridades del vecino Estado de Coahuila, específicamente de la región lagunera donde se supone que es una zona metropolitana, pero esta figura solamente es de membrete o se usa sólo cuando les es conveniente.

A pregunta expresa, señaló que son las policías de las diferentes corporaciones quienes han detenido a taxis que tienen que cruzar para la parte de Torreón y que al revisarlos en el Repuve y no estar ingresados, los quieren consignar o los arreglan económicamente, afectando el bolsillo del chofer, pues les piden entre 1,500 a 2 mil pesos por cada unidad que detienen en estas circunstancias, pero a veces hasta los han acusado de falsificar los documentos.

Abundó al decir que hasta en algunas ocasiones los han consignado al Ministerio Público (MP), por lo que tenemos que acudir con la documentación original para demostrar que la unidad está en regla, pero aun así ha habido ocasiones tenemos que erogar desde 6 mil y hasta 10 mil pesos y no es justo.

Por último reconocieron a Héctor Alba comandante de ]Seguridad Pública de Torreón, con quien tuvieron un acercamiento y giró una orden a los agentes de seguridad pública para que, en caso de detener a una unidad pero que demuestre con documentos estar en regla, no molestarnos y eso es un buen avance.