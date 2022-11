Taxistas de la CTM denuncian circulación de vehículos con placas irregulares en la Laguna

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Integrantes de bases de taxis adheridos a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Región Laguna, manifestaron su inconformidad sobre la operación que ejercen más de 300 juegos de placas de taxis irregulares en este municipio y que están en funcionamiento y las autoridades de Transporte no hacen nada.

Lo anterior lo declaró Héctor Ramírez Sierra, subsecretario de la Comisión de Transporte de la CTM, en las oficinas de la central obrera, además señaló que lo que prevalece es una anarquía y la corrupción, debido a que hay unidades con placas irregulares y andan trabajando como si nada, ya que nadie les dice nada y ni se les molesta.

“Nosotros hemos seguido los procedimientos, las reglas tal y como lo establece la Ley de transporte para detener esa situación y no se ha podido, incluso hemos hecho señalamientos a través de recursos de quejas en la contraloría del Estado desde la administración pasada y a la fecha no se ha resuelto nada”, explicó.

Agregó que incluso se han señalado hasta mil juegos de placas, pero no quiere decir que todas estén mal o irregulares, pero de esa cifra, seguramente unas 500 si están mal, pero lamentablemente las autoridades de Transporte en el Estado no toma cartas en el asunto y no hace nada y esto seguramente es porque hay anarquía, corrupción.

Además dijo que luego de presentar un recurso de queja o denuncia en la contraloría contra las placas irregulares, incluso también solicitamos que ese juego de placas nosotros quisimos para la regularizada a través de un recurso de posición que da la Ley de Transporte y fue el pasado 7 de abril ante el Secretario de Gobernación de la administración pasada.

Indicó que el nuevo Director de Transporte Raúl Obregón ya conoce el tema, pero sólo nos indicó que abrirá agenda en la Laguna, luego nos entrevistamos con Raúl Meraz subsecretario de Gobierno en la laguna, quien ya sabe los temas, pero dijo que se iba a tratar de resolver.

Finalmente, Héctor Ramírez lo único que piden es que se resuelva esta situación de las placas irregulares que siguen en circulación, para que tomen cartas en el asunto y ole den solución, porque afecta en lo económico, a los trabajadores del volante que están en regla.