Temor en campesinos de Los Llanos por cobros de la Financiera Rural Federal

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Un número considerable de campesinos y productores de la región de Los Llanos, tanto del municipio de Guadalupe Victoria como de Cuencamé, se comunicaron con este matutino para mencionar su gran preocupación ante los cobros con carácter de embargo que está realizando la Financiera Rural del Gobierno Federal.

Los agricultores que se comunicaron con esta corresponsalía vía telefónica, señalaron que ya está acudiendo personal de la Financiera Rural Federal a realizar cobros de los créditos que se autorizaron en el 2019 y que se tenían que pagar abonos en el 2020, los cuales algunos productores no fue posible realizar por haber sido un año crítico, no hubo producción y por lo tanto no fue posible obtener ni siquiera lo que se invirtió en la temporada de siembra, de ahí que se logró llegar a un acuerdo con dicha financiera para obtener una prórroga.

En el 2020 también se vivió un año completamente complicado por el temporal, la pandemia y muchas cosas más que no han dado la oportunidad de adquirir los recursos económicos necesarios para cumplir los compromisos con la financiera, quien ya ha visitado a los productores acompañados de la autoridad policiaca, donde manifiestan que si no se efectúa el pago de la deuda, embargarán las propiedades estipuladas como garantías, y esto preocupa demasiado a quienes están viendo esta difícil situación.

Amputaron los informantes, (por lo menos 15 productores), que no se niegan a pagar la deuda, son gente de palabra, pero en estos dos años ha sido muy difícil poder cumplir con los compromisos, es necesario que las autoridades o los líderes de organizaciones o del mismo congreso del Estado, busquen que no se actué de esta manera amedrentadora al acudir con las autoridades policiacas con quienes tienen algún pendiente con dicha financiera, así mismo que se pide una renegociación ante la difícil situación que vive el campo de México y en especial de Durango.

Una de las personas originaria del sur del municipio de Cuencamé, comentó su gran preocupación por ser embargado, “no nos negamos a pagar, agradecidos por que nos prestaron para maquinaria o en efectivo, pero en este momento y después de dos años muy difíciles con terribles sequías y una pandemia, es prácticamente imposible tener dinero para cumplir con los pagos, solo queremos más oportunidades para trabajar y poder pagar la deuda”, dijo.