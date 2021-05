Tengo el coraje para defender y luchar por las mejoras: Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El candidato a diputado local en el distrito 14 por el partido Verde Gerardo Villarreal Solís, aseguro en el multitudinario cierre de campaña en esta cabecera, que eta preparado y tiene el coraje suficiente para defender las causa más sentidas de los duranguenses desde el Congreso del Estado, principalmente las del distrito 14, recalco.

Reitero que su gestión ante las diferentes dependencias de gobierno está comprobada, porque tiene el coraje y la capacidad para luchar por las causas más sentidas de la sociedad, donde reitero la urgencia de buscar la instalación de un centro de hemodiálisis en Guadalupe Victoria, el cual pueda atender a toda la región, evitando con esto que las familias tengan que acudir hasta la capital del Estado, con mayores gastos e incomodidades, esta es una acción prioritaria que se puede cumplir con la voluntad y visión del partido Verde desde el congreso local, el cual este seis de junio lo va a ganar el Verde, reitero.

Aseguro Gerardo Villarreal, que El Partido Verde en Durango tiene temblando a los montoneros de los partidos políticos que se juntaron porque solos no pueden, el Verde con Gera Villarreal en el distrito 14, les va a ganar, con buenas propuestas, con metas claras y no con dadivas como lo están haciendo ellos, porque no saben ganar una elección con trabajo limpio, de hacer propuestas y ver a la cara a la ciudadanía.

Local Durango aporta 1 de cada 78 denuncias ante el INE por violencia de Género

Dijo que, sin temor a equivocarse, el partido Verde es el partido más grande y fuerte de Durango, los otros serán los más viejos, pero el proyecto ganador es el Verde, “tengo las fuerzas, tengo la castidad y pero sobre todo tengo a la gente que me respalda para salir adelante aquí como diputado local, y traer acciones que beneficien a todos los duranguenses, reconociendo que recorriendo el distrito corroboro que hay muchas cosas por hacer, “me ha tocado participar en el servicio público, y he logrado dar resultados palpables para la sociedad, pero esto no es suficiente, requerimos trabajar más porque las necesidades son muchas, y no les vamos a fallar, me quedare en el camino de ser necesario, pero vamos a buscar lo que tanto le urge a nuestra sociedad”, reitero.