Testamento político de AMLO no tiene sustento constitucional: Ernesto Mayoral

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-El testamento político que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quiere dejar en caso de que perdiera la vida, no tiene sustento político constitucional, el único testamento político que existe en México es el contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó el gomezpalatino con doctorado en Derecho Constitucional, Rubén Ernesto Mayoral Martell.

El especialista en temas constitucionales, señaló que además de la constitución mexicana está la voluntad popular que se refleja en cada proceso electoral.

Señaló que nuestro país es una democracia constitucional y no un régimen monárquico como el caso de España o el Reino Unido, se le cuestionó si hay ingobernabilidad o crisis política que se pudiera derivar de un suceso lamentable?, respondió, “México tampoco estaba preparado para el Covid-19, sin embargo la Constitución prevé un procedimiento específico y en este tema en particular no creo, dado que las instituciones políticas mexicanas son firmes y no dependen únicamente del titular del Ejecutivo de la Unión”.

Con el testamento, el mandatario nacional pretende heredar el cargo público?, respondió, “El Presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente puede heredar sus propios bienes, es un idealista y nacionalista con un proyecto de Nación que fue refrendado por las mayoría en la elección del año 2018, pero la Constitución es clara que es el pueblo quien determina los destinos del país”.

Pero en caso de que llegara a faltar la investidura absoluta del Presidente de la República, debe ser el Secretario de Gobernación quien asuma las funciones ejecutivas del país, pero no puede remover libremente, sin autorización del Congreso de la Unión a los titulares de las Secretarías de Estado, por ello es que no se trastoca la gobernalidad en el país”.

Incluso explicó que la Constitución Federal distingue dos supuestos ante la falta absoluta del Presidente, si la falta se da en los dos primeros años del período sexenal, el Congreso General designa a un Presidente Interino, luego se convocarían a elecciones generales para Presidente de la República solamente por el período restante; pero sí la ausencia o falta absoluta se da en los últimos cuatro años, el Congreso General designa a un Presidente Substituto para que culmine el sexenio.

Con base a lo anterior refutó que un testamento no tiene validez para sustituir la constitución, pues López Obrador puede hacer su testamento pero solamente de sus bienes y dejárselos a quien quiera, aseguró el Doctor Mayoral Martell.