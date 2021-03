"Tianguis dominical" se recupera lentamente en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –Los comerciantes del llamado “Tianguis dominical” de esta cabecera, señalaron para este matutino que la recuperación de clientes y de la económica va muy despacio, porque hay ocasiones que los vendedores no logran vender nada en toda la mañana.

En un recorrido que se realizó El Sol de Durango por este extenso tianguis dominical, se pudo observar que en cada entrada se encuentra una persona colocando gel antibacterial a los visitantes, así como recomendando el uso del cubrebocas, pero la presencia de la ciudadanía es muchísimo menos a como se venía viendo a principios del año 2020, miles de personas que abarrotaban los pasillos, hoy la asistencia ciudadana es mucho menor, y la causa señalan los comerciantes, es el aun temor por poderse contagiar del Covid-19, y muchos otros es la difícil situación económica por la que atraviesan todas las familias, hoy no se tienen los recursos económicos para salir a pasear y por ende a gastar dinero.

Reconocieron que muchos de sus compañeros llamados tianguistas se han llegado a enfermar del virus, y algunos otros lamentablemente no resistieron y perdieron la vida, pero también se debe de decir que no tienen aluna otra forma de obtener dinero para mantener a sus familias, por muchos años e incluso generaciones se han dedicado a la venta de productos en los tianguis de la región, por eso la insistencia de reactivar las ventas en los tianguis, pero la presencia de la ciudadanía aún es muy baja a comparación de principios del año 2020.

Señalaron que en cada municipio las autoridades han tenido diferentes maneras de manejar la emergencia sanitaria, hay quienes no permitieron por ningún motivo abrir los tianguis, y otros que siendo más consientes les ayudaron a trabajar, pero con medidas muy estrictas de cuidado, reconociendo y a pregunta expresa del reportero, que sí tienen miedo al contagio, señalaron que mucho, más cuando ya han visto de cerca como amigos o familiares se enferman o incuso pierden la vida, “pero no tenemos otra manera de sacar el sustento diario, más que de la mercancía que tenemos en bodega, y mucha de esa mercancía aún se les debe a los proveedores, y se les tiene que pagar, de ahí la importancia de que se abran todo este tipo de comercios, al final de cuentas el ciudadano que se quiere cuidar, no acude a estos lugares”, dijeron.