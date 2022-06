Tierra del cine: Canatlán es ideal para grabar series y películas

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Canatlán es un municipio que ha tenido beneficios económicos con la presencia de empresas dedicadas a la elaboración de series y películas, dice Daniel Quiñones Soto, director de Turismo Municipal, quien al igual que Mario Quiñones, actor de la serie "Somos" de Netflix, destaca a esta región por su gran belleza natural.

En charla para "#OpiniónEs", a través de la plataforma de El Sol de Durango, ambos expresaron sus experiencias en esta industria que poco a poco empieza a poner sus ojos en el municipio manzanero.

El encuentro con estos jóvenes se realizó en la bella casa del jefe de cuartel de La Sauceda, Gerardo Quezada Morales, destacando Daniel que al ser nombrado titular de la Dirección de Turismo empezaron a trabajar; "desde Durango se nos avisaba que había la intención de traer producciones a Durango, que supieron que es la tierra del cine e incluir a Canatlán en el proyecto", agregó.

Canatlán tiene muchas bellezas, las empresas haces recorridos para conocer locaciones y gracias a Dios las han encontrado, al igual que a nuestra gente a quienes han invitado a tomar parte, como fue el caso de la serie "Somos".

Destacó de Canatlán las bellezas naturales, su gente, la cultura; cualquier sitio que se puede buscar para una postal es encontrada, Se tiene presas, ríos, historia, gastronomía y la buena actitud de la gente, agrega.

"La de Somos fue la primera serie que me tocó participar, conseguir locaciones, vehículos, haciendo casting masivo en las preparatorias. (Los productores) llegaron desde el año 2019, Liz Monge hizo mancuerna conmigo, buscando las casas, locaciones. Andábamos desde las seis de la mañana, la intención de nosotros era que todo se quedara en Canatlán", recuerda Quiñones Soto.

Asimismo precisó "se realizaron escenas en el lavado de carros, una antigua cantina, el rancho de los Garduños, una casa en el poblado Santa Lucía, fueron varias locaciones que se utilizaron bastante".

Daniel Quiñones Soto, director de Turismo y Mario Quiñones, actor de "Somos" / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

"Recuerdo cuando llegó la producción, a las cuatro y media de la mañana, estábamos en el ex cuartel, cuando llegaron fueron 40 camiones, fue algo muy bonito y una experiencia muy bonita. Mucha gente no lo creía, estaban un par de chicas que vinieron a ello, pero la gente no les creía y al ir yo la gente empezaba a creer.

Cuando empezaron los contratos, llegaron los camiones, la gente comenzó a creer, inclusive en los bachilleratos como que no lo creían", reitera.

La serie "Somos" se grabó un 85% en el municipio canatlense; fue una serie que estuvo en primer lugar, fue un orgullo; hice buenas relaciones, el director, señor Curiel muy estricto.

Este proyecto representó una derrama económica muy importante, en pago de actores, locaciones, gasolina, insumos para las comidas; fue importante, mucha gente salió beneficiadas con esta y las demás producciones, como La Bandida, entre varias otras.

Se busca que se reconvierta Durango en la "Tierra del Cine" y en este momento se puede mencionar que Canatlán ya es tierra del cine, puntualizó.

Por su parte, a un año de haberse estrenado la serie en la que participó con el papel de “Tom”, Mario Quiñones ha sentido el cariño que sin duda tienen los actores profesionales, en su caso a baja escala "pero lo he sentido, menciona quien también es un destacado deportista y estudiante a nivel profesional".

Recordó que el proceso empezó cuando estudiaba preparatoria, lo invitó la directora del COBA #29, Lupita Álvarez Sifuentes; se hicieron los casting, luego hubo varios filtros y fue Daniel quien le avisó que había quedado

Era un sábado, como a las dos de la tarde, estaba entrenando voleibol, cuando recibí una llamada de Daniel y me dio la noticia: creí que era para un papel secundario, de extra, cuando supe me puse muy contento, se lo dije a mi Mamá y acudí a la ciudad de Durango a platicar con el director.

"Sentí mucho orgullo al verme, estar en una plataforma de ese nivel, me dio algo de vergüenza, fue un trabajo intenso, manejar y expresar las emociones. Me sentí muy orgulloso al saberme parte de ese importante proyecto", reiteró.