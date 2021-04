Toman ejidatarios la mina "First Majestic" de la Parrilla en Nombre de Dios

La Parrilla Nombre de Dios Dgo. (OEM). –La mañana de este lunes 12 de abril, ejidatarios y comunidad en general de esta población, decidieron tomar las instalaciones de la mina First Majestic, esto en reclamo porque desde el pasado primero de enero se venció el contrato de colaboración y explotación que tenía la mina con el ejido, y hasta la fecha se ha negado la empresa a realizar un nuevo contrato que beneficie a la población.

Sigfredo Moreno, señalo que se han sentado a dialogar en varias ocasiones con un abogado enviado de la empresa, pero esta persona es demasiado grosero y prepotente, ya que solo llega y dice cómo serán los nuevos acuerdos según ellos, sin escuchar ni debatir la propuesta de los dueños de la tierra, es decir los ejidatarios, y han sido por lo menos cuatro veces que este abogado de manera grosera y prepotente se levanta y los deja en la mesa de negociaciones.

Comento como un dato, que el lugar turístico conocido como el Saltito, ya está cercado porque la mina está trabajando ahí, pero a los ejidatarios les entrega lo que ellos sin afectar el medio ambiente sacan en un fin de semana con los turistas, es decir que en un fin de semana los turistas les dejan lo que la mina les da en un mes, destruyendo toda la naturaleza a su alrededor.

Local Tomarán ejidatarios de “La Parrilla” la unidad de la empresa minera “First-Majestic”

Desde el pasado primero de enero que se cumplió el convenio, la empresa no los ha recibido para dialogar y buscar nuevos acuerdos, donde se beneficien los ejidatarios con empleo, ya que en este momento de 150 trabajadores que se tiene la mina, cuando mucho 50 son de la comunidad, y son de los que tienen los sueldos más bajos, los más mal pagados y mal tratados por la empresa, siendo que como ejidatarios, hijos de ejidatarios deberían de tener mayores beneficios por ser los dueños de la tierra de donde extraen mineral millonario.

Señalo el entrevistado que tanto el presidente del comisariado ejidal como el jefe de cuartel de la comunidad, vecinos y ejidatarios, están unidos en esta lucha, y continuaran con las minas tomadas hasta ser escuchados, algo que al momento de la entrevista no había sucedido, nadie de la empresa minera First Majestic se había acercado a buscar un acuerdo o entablar una mesa de dialogo, ya que en ocasiones pasadas con el abogado que envían solo son reuniones donde solo el habla, no escucha, y si se intenta poner en la mesa las peticione se levanta y se retira de manera grosera y prepotente, dijeron.