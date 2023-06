PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Trabajadores sindicalizados al servicio de la Presidencia Municipal cerraron este lunes 5 de junio las oficinas, esto en reclamo de atención de la autoridad municipal a una serie de peticiones que se han realizado desde el pasado mes de septiembre de 2022.

En entrevista para El Sol de Durango, los trabajadores encabezados por su líder Benito Gonzales, detallaron que hace unos días uno de sus compañeros del servicio de recolección de basura cayó de uno de los vehículos, mismo que no cuenta con las condiciones de seguridad necesaria para garantizar la integridad física de los trabajadores, "pero lamentablemente a la presidenta municipal y regidores no les interesa y no escuchan nuestras necesidades", señalaron.

Trabajadores cierran la Presidencia Municipal de Peñón Blanco, Durango

Detallaron que ya habían entregado un oficio al sindico Joel Reza Pulido, mismo que solicitó se le atendiera en una reunión de Cabildo, pero tuvieron una respuesta negativa, por ello después de nueve meses de negatividad por parte de la alcaldesa para escucharlos y atenderlos, decidieron cerrar las oficinas de la Presidencia Municipal en reclamo a sus peticiones.

También comentaron que una de las peticiones que han exigido desde hace tiempo es un ajuste a sus salarios, "ya que se tienen trabajadores de Servicios Públicos quienes son los que dan la cara al pueblo para atender sus necesidades, estos trabadores tienen sueldos de mil 200 pesos por quincena, siendo sueldos por demás muy bajos, ya que con un salario de 600 pesos por semana no es posible que una familia pueda sobrevivir", pero recalcaron que la alcaldesa Rita Lozano no los quiere recibir y mucho menos escucharlos.

Trabajadores cierran la Presidencia Municipal de Peñón Blanco, Durango

Otra de las quejas que destacaron es el mal trato que sufren por parte de los funcionarios públicos, denuncian que en Tesorería no se les otorgan las copias necesarias para sus trámites personales, "el mal trato está muy marcado para con los trabajadores sindicalizados, puesto que la misma alcaldesa y el Cabildo se niegan a entregar la documentación necesaria que los acredita como empleados sindicalizados, se niegan a reponer las plazas y a otorgar los beneficios que se tienen pactados como sindicalizados", concluyeron.