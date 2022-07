Trabajadores de los Tres Poderes de la Laguna se unen al paro de labores

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Alrededor de 324 trabajadores estatales del sindicato al servicio de los Tres Poderes en la Laguna se unieron al paro de labores como medida de presión para que la Secretaría de Finanzas les cubra los pagos pendientes como es el seguro individual, por tal motivo cerraron el Palacio de Gobierno, el Poder Judicial, entre otras dependencias afectando a la ciudadanía que acudió a realizar pagos o trámites y no lo pudieron hacer.

Desde las 08:00 horas de este lunes 4 de julio, los quejosos cerraron con llave las puertas del Palacio de Gobierno y colocaron pancartas con las leyendas “exigimos el pago Arturo Diaz”, “Arturo Diaz, exigimos nuestros derechos”.

Te puede interesar: Trabajadores sindicalizados de los Tres Poderes de Durango realizan paro laboral

Por su parte, Juan Alberto Castañeda Vitela, secretario de Asuntos Municipales, comentó que en todo el estado están siendo afectados unos 800 trabajadores, mientras que de la región Laguna son aproximadamente 324, de ahí que todas las dependencias estatales fueron cerradas y amenazaron que no las van a liberar hasta que les cumplan con sus pagos.

“Vamos a durar en este paro de labores lo necesario, pues si no hay una respuesta favorable seguiremos en nuestra lucha, ya que sólo estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde”, expuso.

Juan Alberto Castañeda Vitela, secretario de Asuntos Municipales en la Laguna / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

A pregunta expresa, respondió “ya tenemos dos o tres años con esta situación, pero el gobierno ya cobró el gobierno del estado y no ha cubierto, por ejemplo en el caso de las aseguradoras no se ha cubierto con los particulares y también con las financieras, el gobierno ya cobró y en algunos casos a varios compañeros les pagó dos meses pero otros 12 no, de ahí que ya hay procesos judiciales que en caso de ejecutarse, se puede llegar hasta embargos”.

Sin embargo, mencionó que están a la espera de indicaciones que les gire la Secretaria General de Trabajadores al servicio de los Tres Poderes al servicio del estado, Carmen Villalobos y la secretaria de la sección Laguna, Hilda del Carmen, quienes determinarán cuál será el siguiente paso a seguir.