Trabajaré a favor de la cultura: López Carrillo

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- De llegar con el apoyo de la ciudadanía al Congreso local voy a impulsar fuertemente la cultura no sólo para el Distrito II, sino para todo el estado de Durango, por ejemplo en Gómez Palacio no hay espacios para que los jóvenes se expresen y plasmen sus inquietudes, éste será uno de mis compromisos.

Lo anterior lo declaró Uriel López Carrillo, candidato a la diputación en el Distrito XI local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), agregó que durante sus recorridos por colonias de la ciudad y por el primer cuadro, el tema de la cultura es uno de los de mayor demanda.

"Vivimos en el segundo municipio más importante del Estado, pero además es el que más recursos económicos le aporta al Estado, de ahí que es importante darle un mayor impulso a la cultura", dijo.

Lamentó que nuestro municipio no cuenta con un espacio cultural para los jóvenes, de ahí que mi propuesta legislativa es darle un mayor impulso a este rubro, ya que al contar con mayores espacios culturales, los jóvenes los podrán aprovechar y con ello también se favorece a que los jóvenes estén ocupados en actividades y no en otras cosas que no les dejan nada bueno.

Uriel López indicó que los centros comunitarios se encuentran cerrados y se deben reactivar, además la casa de la cultura se ubica en un lugar donde no pasa el transporte público, de ahí que se debe reubicar a un sitio más accesible.

Para concluir, el candidato a la diputación local del Distrito XI, dejó en claro que con el apoyo de la ciudadanía el próximo 6 de junio, llegará al Congreso y trabajará para favorecer la cultura, así como otros rubros en favor de la gente.

