Transportistas exigen la destitución del director de Tránsito de Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Trabajadores del volante adheridos a la Alianza Mexicana de Transportes AC. (AMOTAC), bloquearon el periférico a la altura de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Lerdo, Durango, así como las calles alrededor del Palacio Municipal para exigir la destitución del director de Tránsito Héctor Martínez, debido a que los agentes siguen implementando el llamado “tequiliu”, es decir, que los extorsionan cada vez que cruzan por esta vialidad.

Julio Ibarra Acuña, delegado de AMOTAC en la región, expuso que desde las 10:00 horas colocaron unos 60 camiones de carga pesada en el periférico, por la entrada de Raymundo, además también pusieron varias unidades cerrando el acceso a la calzada Guadalupe Victoria y unas 30 unidades mas en los alrededores del Palacio Municipal, como medida de presión para entablar una reunión con el alcalde Homero Martínez Cabrera y exponerle la situación.

Comentó que desde el lunes pasado tuvieron un incidente con dos elementos de tránsito, lo cual fue la “gota que derramó el vaso”, explico que los agentes de vialidad golpearon a dos agremiados de AMOTAC, incluso los llevaron a los módulos de detención de seguridad pública y los tuvieron en las celdas y para poderlos sacar tuvimos que pagar 4 mil 600 pesos y además estaban golpeadas.

Julio Ibarra Acuña, delegado de Amotac en la región laguna/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Detalló que el motivo fue que no quieren que circulemos por este periférico, ni por la curva del japonés, lugar donde se suscitó el problema, además el camión iba vacío, pero no quieren que circulamos aún y cuando sabemos que el periférico sigue siendo una vía federal, sin embargo los agentes de tránsito y vialidad nada mas ven un tráiler y lo detienen, sólo para extorsionarnos.

Dijo, “Lo que los agentes de tránsito cuando nos detienen nos indican que ellos tienen que llevar una cuota diaria, para quien?, no lo sabemos, pero esto ya se había solucionado, pues había un acuerdo para que no se nos molestara, pero ahora con el nuevo director de transito, pues ya está surgiendo que quieren una cuota y no lo vamos a permitir”.

Los camiones de carga tenían instalados pancartas con leyendas de “fuera operativo cero tolerancia porque roban al ciudadano”, “justicia para los transportistas”, “fuera Héctor Martínez”, entre otras.

Cabe mencionar que los manifestantes acudieron a la oficina de Contraloría municipal a exponer su queja, además amenazaron con bloquear el carril del periférico que va de Gómez Palacio a Lerdo, con lo cual estaría cerrado los cuatro carriles tanto de entrada como salida de las ciudad, esto si las autoridades municipales no atienden la queja.