Tribunal para menores registra dos casos sobre violencia digital

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Álvaro Rodríguez Alcalá, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango (TMI), reveló que en lo que va del 2024 se han registrado dos casos de violencia digital en menores de edad; específicamente, son estudiantes de nivel secundaria que ya fueron judicializados a través de la Policía Cibernética.

Ambos casos involucran a una adolescente y a un varón, ambos de 14 años, estudiantes de nivel secundaria.

“De hecho, la violación a la intimidad sexual es un tema derivado de la lucha de Olympia. La Ley Olympia es un conjunto de normas y reglamentos que se han reformado a raíz de su caso, y por eso lleva su nombre. En nuestro estado, se conoce como delito de violación a la intimidad sexual o familiar”, añadió.

El TMI registra dos casos sobre violencia digital; son estudiantes de Secundaria / Foto: Antonio Meléndez | El Sol de La Laguna

Informó que, pese a que las estadísticas son elevadas, no es un problema que se denuncie con frecuencia. La ciudadanía no tiene una cultura de denuncia y solo lo hace de manera informal a través de las redes sociales, lo cual no contribuye a la investigación ni a la atracción del caso por parte de las autoridades competentes.

“Tenemos dos casos judicializados por violencia cibernética, que es la violación a la intimidad sexual. En ambos casos se presentó la difusión de fotografías de contenido sexual. Esto ocurrió en la capital del estado; en Gómez Palacio o La Laguna propiamente, no tenemos un caso registrado hasta el momento”, añadió.

Subrayó que, en cuanto a las sanciones, se dio una suspensión condicional del proceso, lo cual es una etapa temprana donde se busca una salida alterna mediante el diálogo con los padres de familia, “con los afectados, con el propio adolescente que cometió la actividad criminal, y se les brinda terapia psicológica como condición, además de una capacitación respecto al uso respetuoso de las redes sociales”, explicó.

En el marco del 4º Congreso Nacional de Derecho, celebrado en Lerdo, Durango, Rodríguez Alcalá sostuvo que este tipo de foros, donde acuden cientos de jóvenes, se aprovechan al cien por ciento para emitir un mensaje en contra de la corrupción desde cualquier plataforma.





Rodríguez Alcalá señaló que este es un programa impulsado por el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, donde están integradas las dependencias estatales y municipales. "Ahora nos sumamos a esta estrategia para atender algunos factores que afectan a la sociedad, principalmente al grupo al que nosotros nos dedicamos: los adolescentes”, expuso.

“Tenemos problemas de alcoholismo con los propios padres; incluso los jóvenes nos lo han comentado. Existe pandillerismo, y precisamente por eso estamos hoy en el Congreso Nacional de Derecho en La Laguna, para hablar sobre la violencia digital como un factor de riesgo en la adolescencia”, indicó.