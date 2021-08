Un éxito la primera feria de la mascota en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Todo un éxito resultó la organización ciudadana de la primera feria de la mascota en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango, evento que tuvo una duración de casi 14 horas, ya que los médicos veterinarios concluyeron su jornada de esterilización pasadas las 22:00 horas.

La responsable de la organización de esta feria, fue Maribel Cervantes Fraire, quien también anunció que lamentablemente por no tener los medios y el espacio necesario, su organización denominada “Salvando Mascotas”, este sábado 31 de julio cerró sus puertas, teniendo algunos animales aún en el terreno donde estaba el albergue, mismos que se espera pronto sean adoptados por ser buenos perros adultos, esterilizados que no representan ningún peligro.

En la feria de la mascota también fue posible que los ciudadanos adoptarán algunos de los animalitos que se tenían, los cuales quedaron en manos de personas que los van a cuidar y darles un hogar, asi mismo se recibió el apoyo en donación de croquetas y alimento para los cachorros que aún están en el albergue.

En el tema de la esterilización, Maribel Cervantes comentó que se lograron esterilizar una gran cantidad de animales por los médicos veterinarios Onésimo Fernández, Miriam Fernández y Diego Darío, quienes iniciaron a trabajar desde las 11:00 horas y concluyeron su jornada después de las 22:00 horas, casi 12 horas continuas de trabajo en quirófano esterilizando mascotas.

La entrevistada detalló que durante todo el día se vio la participación ciudadana, ya en todo momento estuvieron acudiendo, así como para la pasarela de mascotas como para el concurso del perro más bonito de Victoria, entregándose a todos reconocimiento y agradecimiento por las participaciones, pero sobre todo por mostrar interés por cuidar a un ser vivo como lo es un perrito callejero, el cual no tiene la culpa de no tener un hogar, pero que les cambia la vida cuando una familia de buen corazón decide adoptar y no comprar.