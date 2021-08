Una nueva forma de gobernar dejando huella de Corazón: Marisol Peña

MAPIMI, Dgo. (OEM).-“Unidos y con el apoyo del gobernador José Rosas Aispuro Torres hemos logrado tener mayor progreso en Mapimí, hemos aplicado más de 77 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, con lo que se deja huella”, informó la presidenta municipal Marisol Peña Rodríguez durante su Segundo Informe de Gobierno.

Con la presencia del Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Gustavo Kientzle Baille quien asistió en representación del Gobernador José Rosas Aispuro, la alcaldesa Marisol Peña rindió su informe al pueblo de Mapimí donde resaltó las obras realizadas durante su segundo año de administración del gobierno 2019-2022,adema agradeció al presidente de México Andres Manuel López Obrador por incluir a seis comunidades rurales al proyecto Agua Saludable para la Laguna.

Resaltó que debido al excelente manejo de las finanzas municipales, estas se mantienen sanas, logrando un municipio transparente, que rinde cuentas y que es capaz de responder a las exigencias de una sociedad que exige con toda justicia más y mejores servicios, por ello, Para dejar huella nos hemos esforzado conocer nuestro cumple que sirve más y que cuesta menos, ser austeros y reorientar el gasto público en lo que verdaderamente beneficia a la gente.

Así pasamos de la crisis a las finanzas sanas, ganamos la confianza publica con innovadores programas de ejercicio y control del presupuesto y con un firme compromiso con la honestidad en el ervicio público, la confianza pública de la que hablo se demuestra en el incremento de ingresos propios que en este periodo ascendió a la cantidad de 14 millones 778 mil pesos, así, gracias a la confianza de la gente, ademas le damos un mayor impulso al Pueblo Mágico, incluso hemos disminuido nuestros niveles de dependencia, ¡insisto!, somos un gobierno que cuesta menos y que sirve más, logrando un sano equilibrio presupuestal entre el gasto corriente y la inversión pública, esto nos ha permitido incrementar el patrimonio municipal, mejorar nuestro parque vehicular con 13 unidades nuevas, entre ellos dos camiones de basura uno para la comunidad Ceballos y uno para Bermejillo, de esta manera mejoramos nuestra operatividad.

Dijo, “Es cierto que recibimos una administración municipal sin pies ni cabeza, pero hemos puesto orden a la casa y esto nos permite dar resultados, pero no se trata de un borrón y cuenta nueva si no se trata de un ejercicio de responsabilidad ciudadana que nos exige demostrar que podemos gobernar, que podemos hacer bien las cosas sin necesidad de ver al pasado para justificar la ineficiencia en el ejercicio de gobierno, que quede claro, los procedimientos administrativos por el desorden encontrado siguen en curso, pero no nos detendremos porque las necesidades de la gente no saben, no entienden de auditorías o venganzas que en su momento se quieren realizar “.

Señoras y señores en unidad gracias al trabajo en equipo y a la responsabilidad de todos, hemos trabajado para dejar huella y con los programas de obras más ambiciosos que todos los años, con lo que Mapimí consolida su presencia en la región como una verdadera tierra de progreso para todos.