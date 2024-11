Lerdo, Durango (OEM).- Este viernes usuarios del Módulo de Riego 03 de San Jacinto, Durango, tomaron la decisión de tapar o bloquear los conductos de Agua Saludable para que no llegue al rebombeo de la planta derivadora de este proyecto Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Samuel Martínez, presidente del Módulo de Riego 03 y dirigente de la Confederación Nacional Campesina de Lerdo, (CNC), dijo que ya están cansados de que el Gobierno Federal solo les haya vendido la idea de que tendrían el apoyo para los trabajos que se necesitan en la tecnificación de los canales de riego y todo su sistema.

Usuarios del Módulo de Riego 03 bloquearán conductos de Agua Saludable / Foto: Cortesía

Otro de los reclamos es que están extrayendo mil 600 litros de agua por segundo, de dónde están sacando ese volumen, “a quién se lo van a quitar, supuestamente dijeron que iban a donar 50 millones de metros cúbicos de agua, a qué Módulo se lo van a quitar, dónde está documentado ese volumen”, añadió.

“Se determinó porque cuando pasaron los tubos se hicieron afectaciones de levantadores, de caminos en mal estado, hicieron unas cajas donde colocan la tubería para desfogue del agua, tienen un desmadre que están haciendo, o se han cumplido con los levantadores, con algunos compromisos que se hicieron en algunos ejidos y, se determinó para que nos hicieran caso”, destacó.





Puntualizó que ellos ya cumplieron como Módulos de Riego con la entrega de documentación que les solicitaron por parte de Gabriel Riestra pero a la fecha no hay respuesta.

Usuarios del Módulo de Riego exigen cumplimiento de promesas federales / Foto: Cortesía

“No hacen caso, se determinó por parte de los usuarios hacer esto, pese a que AMLO dio indicaciones para este proyecto y nada, si quieren tener ASL si hoy en día las presas están en un nivel muy bajo cómo quieren ellos que nosotros nos recuperemos si no tenemos tecnificación, no tenemos enlosamiento de canales para ese chorro de agua que se están llevando nosotros tener la oportunidad con la tecnificación se me hace un poquito más por la situación de las presas”, añadió.