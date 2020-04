Vamos a endurecer las medidas prevención: Cecilio Medina

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Cuestionado sobre el informe dado por el gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, referente a los 3 decesos por Covid-19 en la clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio, el director de Salud Pública Municipal, Cecilio Medina Elizondo dijo, “Definitivamente se deben endurecer las medidas de prevención, no se dan cuenta que esto es muy grave y vemos desafortunadamente a la gente en las plazas y mercados como si no pasara nada”.

Cecilio Medina mencionó que Salud Pública recomienda, tanto en el mercado, como en las tiendas de auto servicio, se cuide la entrada y salida de estos establecimientos, “No podemos seguir trabajando como estamos, comprendemos la necesidad de la gente, pero tenemos que endurecer las medidas por lo que estamos pasando ahora en las plazas y parques”.

Entrevistado frente a la plaza principal donde se le cuestionó que aún hay muchas personas “paseando” en esta espacio público, respondió, “Ustedes lo pueden ver, estamos pidiéndoles que se queden en sus casas, incluso con un altavoz de la ambulancia de la cruz rojales les pedimos que ante la contingencia del covid-19, no deben salir de sus hogares a menos que sea estrictamente necesario, pero la gente sigue sin medir las consecuencias”.

“Voy a proponer al presidente Homero Martínez que no haya comerciantes ambulantes y que los puestos establecidos y semiestablecidos tienen que cerrar, porque la gente en las plazas no entiende, estamos todos los días, todo mi personal haciendo recorridos en las plazas y recibimos insultos, agresiones de la gente, no les queda claro que esto es de vida o muerte”, acotó.

Mencionó que por el momento se trabaja con dos pistolas con la finalidad de tomar la temperatura y revisar si la persona tiene fiebre para ser revisada con más prontitud, “en Salud Municipal adquirimos dos pistolas de rayos infrarrojos para detectar temperatura para un mejor diagnóstico y para protección personal de salud”.

“Sabemos que es mucho riesgo para el personal de salud, en Coahuila de 68 casos de coronavirus, más de la mitad son médicos y enfermeras, aquí en Durango tenemos 17 casos, incluso a la fecha ya van 4 fallecidos en la clínica 46 del IMSS de Gómez Palacio, por lo que urgen acciones más drásticas si queremos aplanar ese pico estadístico en lo más mínimo”, dijo.

Medina Elizondo se pronunció al respecto por los pocos casos que hay en el estado de Durango a diferencia de otros como Coahuila, “Es muy claro que son pocos casos porque no se están haciendo pruebas, entonces si queremos prevenir esto, necesitamos cambiar el concepto, ahorita estoy seguro que van a subir los casos en la clínica 46, porque se van hacer pruebas, el coronavirus cambia cada día, cada día son diferentes los síntomas, hay gente que no presenta ningún síntoma y puede morir de coronavirus” concluyó.