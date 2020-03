Vandalizan la red eléctrica en Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- La noche del sábado personas desconocidas vandalizaron la red eléctrica del municipio, dejando a oscuras la Plaza de Armas y parte del bulevar Miguel Alemán, daños que fueron reparados oportunamente por personal del Departamento Eléctrico, dijo el ingeniero Raymundo Hernández Vicuña.

El jefe del Departamento de Alumbrado en el Ayuntamiento, explicó que fueron detectados desperfectos en el sistema de alumbrado público, los cuales ocasionaron el apagón en las luminarias de la Plaza de la Constitución además del bulevar Miguel Alemán.

Hernández Vicuña comentó que en el transcurso de la semana, se presentaron desperfectos en el sistema de alumbrado, debido a actos de vandalismo, los cuales fueron localizados principalmente en los gabinetes de control que se encuentran en plaza principal, afectando la zona centro y a su vez, el Miguel Alemán y parte del periférico.

"Se encontró que habían trozado el cable del alumbrado público en diferentes sectores, esto es con la finalidad de afectar el trabajo del municipio, ya que el costo económico no es alto, es más la intención de hacer ver mal el trabajo en el municipio", refirió.

Raymundo Hernández comentó que al revisar los desperfectos se percataron que él o los responsables tienen conocimiento en trabajos de electricidad, por lo que se pondrán las denuncias correspondientes y se tomarán medidas en cuanto a coordinación con Seguridad Pública para evitar este tipo de actos.

Lamentablemente la Plaza de Armas se vio afectada los días martes, jueves y sábado, en donde se ocasionó un apagón en todas las luminarias ubicadas en el interior de la plaza principal.

Por el momento, una de las alternativas será colocar cable aéreo, el cual dijo "no es muy estético, pero es muy funcional para evitar cualquier desperfecto".

Una de las medidas que se tomará, "para que persona que no se identifique y no pertenezca al Ayuntamiento y esté moviendo al sistema de alumbrado, sea remitido, con el fin de no provocar fallas de alumbrado".