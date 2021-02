Vecinos de Canatlán denuncian envenenamiento de perros

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Vecinos de la colonia Once de Julio, al sur de la cabecera municipal, denunciaron el envenenamiento de perros que se viene registrando, una situación a todas luces agresiva que afecta tanto a los perros como a sus propietarios.

“ En la colonia Once de Julio hay unas personas que están envenenando a los perritos; en lo particular a mí ya me mataron a dos y es muy feo hacer todo lo q puedas para salvarlos y no poder hacer algo al respecto”, dijo uno de los denunciantes.

Explicó que para matar a las mascotas les ponen veneno y vidrio molido para que no se salven los animales, que no hacen daño y algunos inclusive están dentro de las viviendas, en los patios.

No sabemos a quién acudir, a qué autoridad reportar lo que está sucediendo y el riesgo que tienen nuestras mascotas, reiteró esta persona que ya ha sido afectada en un par de ocasiones al ser asesinados sus mascotas.

En otros sitios de Canatlán como el fraccionamiento Los Manzanos ya registraron la presencia de perros muertos, como sucedió la mañana de martes, situación que con toda celeridad atendió la Dirección de Servicios Públicos Municipales al retirar al animal de la calle.