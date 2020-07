Vecinos del Parque Morelos, piden ser incluidos en proyecto de modernización

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Un grupo de menos de 10 personas encabezadas por Alicia Torres Quintero, representante del Comité Pro Defensa del Parque Morelos y Francisco Lastra González representante de ex alumnos de la 18 de marzo y ex a FAZ, realizaron una manifestación en el mismo espacio público para exigir que se les tomara en cuenta para el proyecto de remodelación.

Incluso Alicia Torres mostró un documento con el que acredita una demanda que interpuso ante el Juez de Distrito en la Laguna donde piden se detenga el proyecto de modernización del parque Morelos, ya que aseguran que no quieren ninguna afectación a los árboles de la zona ni tampoco la construcción de canchas.

Acompañaron a Alicia Torres, varios jefes de manzana cercanos al parque Morelos, así como Oteo Oropeza, quien se dice es simpatizante de Morena, comentó que hay deficiencias de alumbrado en el lugar y aún y cuando en el lugar existe un pozo de agua potable no se usa para el riego del paseo público.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

La representante de dicho comité expuso que no están de acuerdo a que se impongan proyectos que no se les ha explicado, incluso dijo haber sostenido una plática con la alcaldesa Marina Vitela quien le dijo que ya se contaba con el proyecto en el que no se contempla talar ningún árbol.

“No estamos en contra de algún proyecto de mejoramiento de este parque, sólo queremos que nos lo muestren, porque no aceptamos que nos vayan a hacer alguna obra de la que no sabemos”, señaló.

A pregunta expresa, dijo, “No sabemos nada del proyecto”, pero a la vez Francisco Lastra comentó, “Sólo sabemos que se van a tumbar árboles y eso es lo que no queremos, incluso hicimos un censo de todo el parque y detectamos que han sido quitados 40 árboles que estaban muertos o secos, además unos 200 están en estrés hídrico y otros 70 que están buenos”.

Se le cuestionó que tanto la Presidencia municipal de Gómez Palacio y el Gobierno del Estado han reiterado su postura de que en las obras a realizarse, no se va a talar ni un solo árbol, a lo que respondió, “Qué bueno que dicen eso, pero no se trata de pelearnos, sino de cuidar el parque”.

Incluso, por su parte, Alicia Torres agregó que el parque requiere de mayor atención, mantenimiento y reforestación, por eso nos unimos y pusimos el amparo para que se detengan las obras hasta que nos muestren el proyecto.

Finalmente dijo que quieren una reforestación del parque, ya que se están muriendo los árboles por falta de agua, sólo se cuenta con un solo regador, queremos que se nos tome en cuenta a los vecinos porque somos los de toda la vida que hemos vivido aquí, yo vivo a 50 metros de aquí y ahí nacieron mis padres.