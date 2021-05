Vecinos denuncian falta de luz en fraccionamiento de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Vecinos del fraccionamiento magisterial Soledad Álvarez, en el municipio de Canatlán, Durango, presentaron una queja por la falta del alumbrado público en sus calles, ya que denuncian que representan un riesgo para quienes transitan por el lugar y también para la seguridad en las viviendas.

Jesús Álvarez Obregón, vecino del lugar, destacó que ya tiene al menos un par de semanas este problema sin que se conozcan las causas que lo provocan, pero sí es un riesgo el dejar las viviendas solas ya que, si con alumbrado existe riesgo de robo con las calles "como boca de lobo" aún más.

Landy Villa, otra vecina, señaló que ahí si no es la falta de la luz de los hogares, ahora es lo de las calles. "Espero esta vez, alguien mínimo diga que está pasando, es un peligro en general y más que hay tantos niños aquí, añadió, calificando como una decepción el que no tengan la respuesta de as autoridades".

Xiomara de Álvarez manifestó que esperan que pronto den solución ya que se presta a que los amantes de lo ajeno hagan de las suyas y esta peligroso, reiteró.

La falta del servicio de alumbrado público pareciera ser una constante en este conjunto habitacional, ubicado al oriente de Canatlán, entre la colonia H. Ayuntamiento y el fraccionamiento Infonavit Los Manzanos.