Vendedores de alimentos sufren para pagar la renta

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Solicitamos a las autoridades municipales, estatales y federales que haya un poco de flexibilidad para quienes tenemos negocios de venta de alimentos y que mes con mes tenemos que erogar una fuerte cantidad por el pago de la renta del inmueble que estamos ocupando para nuestras actividades, así como de insumos.

Lo anterior lo expresó Ignacio Sánchez López, quien desde hace poco más de 35 años se dedica a la venta de gorditas, birria y tacos de barbacoa en el centro de la ciudad, quien también comentó “con el servicio solo para llevar nos está perjudicando fuertemente a tal grado que las ventas han bajado hasta un 70%”.

Ante esta situación pedimos a nuestra presidente municipal Marina Vitela Rodríguez que gestione alguna flexibilidad ante las autoridades correspondientes para que nos permitan cuando menos tener dos mesas, con una separación de 4 metros cada una para así poder tener algo más de venta para el consumo en el mismo lugar y poder lograr sostenernos el tiempo de esta situación ocasionada por el Covid-19.

Comentó el propietario del “Taco Nacho” como se llama el negocio, si no hay alguna flexibilidad de parte de las autoridades nos veremos en la necesidad de despedir a las amas de casa que nos apoyaban en las meas y en la cocina, ya que el ingreso no es el mismo y con esto se perjudicará la economía familiar de estas personas al no contar ya con un empleo seguro.

Aseguró Ignacio Sánchez López, “sabemos de la contingencia ocasionada por el coronavirus y estamos respetando todas las medidas implementadas por las autoridades de salud, pero quién se encargará de dar solución a nuestra contingencia económica que estamos viviendo y que día con día se va incrementando para quienes tenemos este tipo de negocios”.

“Las autoridades deben saber que nuestros gastos son los mismos, pagos de luz, renta, insumos, sueldos y nuestras ventas son bajas y no podemos solventarlas con las ventas solo para llevar, de ahí que una vez más solicito un poco de flexibilidad para poder seguir adelante”, dijo el comerciante.

Para finalizar, nuestro informante enfatizó “hay que seguir adelante, a ver cuánto tiempo aguantamos porque si cerramos es peor, lo que sí es un hecho es que de seguir esta situación podría generar una ola de violencia por la falta de dinero en las familias que viven al día y en una situación sumamente complicada por la falta empleo y por ende un sustento económico.

