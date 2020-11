Vicente Guerrero registra 100 positivos y 15 defunciones por Covid este viernes

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –Hasta la mañana de este viernes 6 de noviembre, el municipio llegó a los cien casos acumulados por la Covid-19, de los cuales registra también 15 fallecimientos, lo que indica un alto porcentaje de mortandad que obliga a endurecer las medidas para bajar la movilidad ciudadana.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Orlando Herrera Aviña, quien reconoció que fue en los meses de septiembre y octubre cuando la ciudadanía se relajó demasiado a pesar del llamado de las autoridades a mantenerse en casa y salir lo menos posible, tristemente se registraron fiestas, reuniones y convivios tanto familiares como públicos, todos sin el debido permiso de la autoridad-

Hoy se refleja el resultado del descontrol y por no acatar las medidas de salud, ha costado que se califique a Vicente Guerrero con semáforo epidemiológico rojo.

Comentó en un video de más de 10 minutos publicado en sus redes sociales, que las medidas para evitar más contagios y por ende perder más vidas de vicenteguerrerenses, se endurecerán, siguiendo la instrucción del gobierno del Estado en este regreso lamentable al semáforo Rojo, donde hoy en este municipio se tienen 100 casos positivos y 15 muertes, pues la mayor concentración de contagios se registran en convivios o festejos.

Apuntó el alcalde que primeramente se buscará que los comercios se concienticen, recalcando que de ninguna manera se quieren cerrar, pero si no se adoptan las medidas necesarias no se podrá bajar este índice de contagios y tendremos más familias enlutadas, y en eso todos debemos de trabajar, unirnos como vicenteguerrerenses para que no pierda la vida ni un ciudadano más.