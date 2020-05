Vicente Guerrero sigue atendiendo las medidas de sanidad

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –En este municipio continúan vigentes todas las medias de seguridad y sanidad para evitar la propagación del Covid-19, “no bajaremos la guardia para cuidar la salud de nuestros habitantes”, así lo manifestó el alcalde Orlando Herrera Aviña.

Cuestionado el presiente municipal sobre las actividades que desde este pasado lunes esta ya realizando la administración municipal, señaló que si bien es cierto las oficinas de la administración municipal están trabajando ya de manera normal, también es cierto que se hace con todas las medidas de sanidad necesarias, estamos ya incorporado de manera normal a la administración, porque hay muchas acciones de gobierno que tenemos que realizar, tenemos la obligación de cumplir muchos compromisos con la sociedad y debemos de hacerlos en equipo, pero con todos los cuidados necesarios, recalco el alcalde.

En el caso de los espacios públicos y las medidas de sanidad en el municipio, detalló el jefe de la comuna que todo continua de la misma manera, sí hay algunos comercios que poco a poco se irán reabriendo para poder activar la económica, pero todo deberá de ser con extrema precaución, con las medias de sanidad y sana distancia bien marcadas, esto con la misma intención, cuidarnos entre todos, si buscado como salir de este problema con los menos casos posibles y con la menor movilidad en la sociedad, pero también con mucho cuidado y responsabilidad ir buscando la reactivación económica poco a poco.

Concluyó manifestando que las instrucciones que se han girado por el gobierno Municipal son muy claras, se reanudan actividades solamente esenciales, bajo el más estricto cuidado, sin olvidar que el Gobierno Federal clasifica al municipio de Vicente Guerrero en semáforo rojo, por lo cual no es posible reanudar actividades no esenciales, de ahí que no debemos de olvidar y bajar la guardia, puesto que en estos 15 días son los de mayor propagación del Covid-19, por tal motivo seguiremos insistiendo en el Cuídate, no salgas de casa.