[Video] PVEM trabaja en cuadros competitivos para elecciones 2021: Gerardo Villareal

El partido Verde Ecologista de México en el estado de Durango, ya tienen desde el 2018 que decidió trabajar de manera independiente en los temas electorales, precisamente para saber que peso y que valía tiene ante la ciudadanía, y los resultados han sido muy buenos hasta la fecha, sin descartar la posibilidad de poder trabajar en un futuro en alianzas con quien tenga la misma ideología de servicio al pueblo.

Lo anterior lo menciono el diputado local por la fracción del partido Verde Gerardo Villarreal Solís, esto en el programa de El Sol de Durango de la Grilla Llanera, el cual se trasmite los martes a las siete de la tarde por Facebook live, donde señalo que el partido Verde no necesita de vejigas para nadar, es un partido que ha demostrado que no ocupa de épocas electorales para trabajar por la ciudadanía, “en este momento ¿dónde están los otros partidos políticos?, solo están esperando las elecciones para salir a la calle, y el Verde siempre está al lado de la ciudadanía buscado como mejorar su medio ambiente y su forma de vida”, recalco.





Detallo el legislador local que uno de los muchos logros que se han tenido en el congreso local, es llevar y hacer que exista una ley que castigue a quien cause daño a los animales, a las mascotas, algo que pasaba y nadie sufría de un castigo por lastimar o matar a un ser vivo, hoy hay una ley que castiga con multas o hasta con cárcel, así como también las participaciones que hemos tenido en diferentes temas de mucho interés ciudadano, nos mantienen vigentes en este congreso al que me honro en pertenecer, manifestó.

Comento que como partido verde no tienen ningún empacho en apoyar la política pública del gobierno federal, pero también como partido hemos hecho y haremos los señalamientos donde no estemos de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la agenda ambiental, hay señalamientos, pero que no coincidamos en algunos temas no quiere decir que no apoyemos las acciones que estén bien hechas en favor de la ciudadanía en general, dijo.





Reconoció que efectivamente en días pasado hizo un señalamiento en el pleno del congreso y en presencia del gobernador José Aispuro Torres, manifestando que hay algunos funcionarios del gabinete estatal que han perdido el rumbo, que no están a la altura de lo que el Estado demanda, e incluso que en lugar de ayudarle al gobernador a avanzar lo perjudican, y este tipo de señalamientos constructivos se han hecho también de manera personal y directa con el gobernador, porque buscamos como partido y como diputados ayudarle al mandatario, si le va bien a él, le va bien a Durango y eso es obligación de todos nosotros, que a Durango le vaya muy bien, dijo.