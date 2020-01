[Video] Regidor interpone denuncia por amenazas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-El regidor priista Francisco Bardán Ruelas interpuso una querella en la Vicefiscalía zona 1 laguna contra quien o quienes resulten responsables por la comisión de hechos que considera constitutivos de los delitos de amenaza, señalando que fueron sujetos encapuchados que le cerraron el paso la mañana del miércoles.

Fue en sesión de cabildo la tarde del jueves cuando el regidor priista presentó ante el órgano colegiado dicha querella interpuesta al fuero común de la agencia receptora de denuncias y/o querella de la vicefiscalía zona 1 laguna contra quien o quienes resulten responsables.

Explicó que la mañana del miércoles circulaba en su camioneta en compañía de uno de sus trabajadores y al ir a la altura del aeropuerto “J. Agustín Castro” del municipio de Lerdo, se le empareja otra camioneta de color blanco con 3 personas encapuchados o pasamontañas y lo hicieron detener la marcha.

Por tal motivo vio que se bajó una persona, de ahí que bajó su ventanilla pensando que se trataba de alguna autoridad estatal o de otra instancia, pero al acercarse el desconocido comenzó a decirle cosas amenazantes.

Dijo textualmente, “…de parte de su patrona Marina Vitela que ya le bajara de …., que ya no me metiera, que si no iba valer… y esto le pasaría a mi persona y familiares..”, lo cual considero que fue un hecho muy fuerte y me siento amenazado.

Declaraciones regidor

Recordó que a inicios de la administración municipal, entre los meses de septiembre y octubre del 2019, varios regidores de distintas fracciones partidistas ya habían recibido una extorsión y ahora mencionó que le sucede este acto amenazante.

Sin embargo, agregó, “Interpongo esta querella por el hecho que me pasó, pero también porque me han llegado mensajes subliminales de la Presidenta Marina Vitela Rodríguez donde hace comentarios en reuniones privadas y en otras un tanto públicas que va por mi cabeza, pero no le había hecho caso a estos comentarios porque posiblemente en algunas hayan sido chismes”.

Pero ahora con este hecho donde sujetos encapuchados llegan y me amenazas, pues tempo no tanto por mi integridad física, porque siempre ando solo, pero si temo por la seguridad de mi familia, de mi hogar, de mis parientes y bienes, “Entiendo que la señora –Marina Vitela- tiene su carácter y tiene alguna situación personal en mi contra, cosa que no ha podido o tener capacidad política dada su investidura para sentarnos en una mesa y dirimir la situación”.

Es por ello que interpuse la denuncia formal ante la Vicefiscalía y la hago pública señalando a ella –Marina Vitela- como principal responsable de la seguridad de mi persona, mi familia y mis bienes.

Se le cuestionó si los sujetos encapuchados llevaban armas de fuego, respondió, “El que se me acercó a mi ventanilla no vi que llevara armas, pero cuando se retiraron, mi compañero estaba todo asustado y le dije que se tranquilizara, a lo que me respondió, ‘vio que andaban cuadrados’ y le dije qué es eso?, respondió, ‘traía un arma”.

Finalmente Francisco Bardán solicitó como medidas de protección durante el proceso que se lleve a cabo la investigación, protección policial estatal, principalmente para su familia.