[Video] Vehículo volcado en Poanas no es del ayuntamiento

CD. VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –El secretario del ayuntamiento de este municipio Francisco Javier Rojas Gallardo, informó que la camioneta que se accidentó la noche del pasado viernes en el centro de la cabecera, frente a la presidencia municipal, no pertenece a los bienes del municipio, “es propiedad privada de un colaborador del municipio y todo esta bajo su propia responsabilidad”, dijo.

El secretario del ayuntamiento mostró a este matutino un video captado por las cámaras de seguridad donde se ve como la camioneta color rojo de reciente modelo no iba a alta velocidad, detallo que ya con el peritaje correspondiente se comprobó que tampoco era conducido en ese momento por el propietario, quien se desempeña como consejero del alcalde de este municipio, el vehículo era conducido por un amigo del hijo de este consejero, quien al transitar por la avenida principal se distrajo con el celular en la mano y no se percató que agarro un cable de retenida de un poste de energía eléctrica, mismo que simplemente causo que la camioneta se acostara en su lado izquierdo.

Reconoció Rojas Gallardo, que por ser el vehículo propiedad de un funcionario público, se causó un fuerte revuelo, incluso se magnifico el accidente, el cual con el video -dijo- se comprueba que no era cierto que andaban a muy alta velocidad en las calles del centro de la ciudad, tampoco era cierto que el propietario fuera el chofer y que se encontrara en estado de ebriedad, como tampoco –insistió- no es cierto que los gastos de dicha unidad móvil corran a cargo de la tesorería municipal, es un vehículo particular como todos los de los funcionarios públicos, son administrados y costeados por sus dueños, y no con dinero de la administración pública, incluso, ni el combustible que utilizan se otorga de la presidencia municipal, insistió.

Concluyo apuntando el secretario del ayuntamiento que los temas de multas y detalles que tenga que enfrentar el propietario de la unidad que volcó en el centro de la cabecera el pasado fin de semana, los atenderá de manera particular el mismo propietario, nada tiene que ver que sea colaborador del alcalde en esta administración, fue un accidente causando por un descuido como le puede pasar a cualquiera, y deberá de responder por ello, finalizo.