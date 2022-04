Violencia hacia las mujeres se da principalmente en las familias: Alejandro Encinas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que existe un problema social en nuestro país que es la violencia hacia las mujeres, principalmente en seno de las familias, ya que hay datos y cifras alarmantes, que en los últimos años se ha incrementado la violencia a las mujeres.

Explicó que si bien en el mes de febrero de este 2022, se logró disminuir hasta en un 25% los delitos de violencia contra las mujeres en comparación del mismo mes del año pasado, lo cierto es que la pandemia, que obligó al confinamiento, así como la suspensión de clases, fueron factor de que el año 2021se tuviera un aumento de hasta un 35% la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

Pero la violencia hacia el sector femenino no solamente se da en la vida pública, sino las violencias que enfrentamos todos los días, ha llegado al lugar más íntimo de la sociedad que son las familias, dijo.

“Lamentablemente la mayor parte de las violencias de que son objeto las mujeres, desde niñas, jóvenes en nuestro país, se dan en los hogares y es por el núcleo más cercano a la familia, la violación, acoso sexual, maltrato infantil, feminicidio, tiene su origen particularmente en los familiares, vecinos, amigos, novios, conyugues, ex parejas y es un asunto que tenemos que revertir”, comentó.

Imagen ilustrativa / Foto: Cortesía | Gobierno de Durango

Estamos realizando un esfuerzo del Estado Mexicano para encarar uno de los problemas más lacerantes que agobian a la sociedad que es la violencia en contra de las mujeres en nuestro país.

“Tenemos que asumir, que este es un problema que requiere no solamente de la acción enérgica de todas las instituciones del estado mexicano, sino también una acción firme en toda la sociedad, empezando con las familias, las escuelas, centros de trabajo, clubes deportivos, con las muy distintas iglesias que hay en nuestro país, para lograr un cambio cultural que permita desterrar esta visión matriarcal, machista con la que se ha normalizado la violencia contra las niñas y las mujeres”.

Con base a lo anterior, Alejandro Encinas dejó en claro que se tiene que alentar una cultura de denuncia, que no haya impunidad en la impartición de la ley, pero también que no haya impunidad dentro de la familia, porque lamentablemente por miedo, vergüenza o por normalizar este tipo de situaciones no se denuncia.

Finalmente Alejandro Encinas resaltó que se tiene que fomentar la cultura de la denuncia, independientemente de que el infractor de este delito sea el jefe de la familia, el hermano, el tío, el padrastro o en muchas ocasiones otra mujer, porque también hay madres que en agravio violentan a sus propias hijas.

No es un asunto difícil de remontar, pero tenemos que darle visibilidad y tenemos que sensibilizar a toda nuestra sociedad para que el silencio no permita la impunidad de la comisión de estos delitos.

Alejandro Encinas, resaltó la importancia del nuevo Centro de Justicia para la Mujer y reconoció el trabajo e interés del gobierno que preside José Rosas Aispuro Torres por contar con dos centros en el estado.