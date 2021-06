Visita del secretario de SADER a Durango fue una burla para campesinos: Carmen García

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Cuencamé Dgo. (OEM).- El regidor del ayuntamiento del municipio de Cuencamé, Durango, Carmen García Ovalle señaló que la pasada visita del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del gobierno federal, Víctor Villalobos acudió a la entidad y a la región de los llanos a burlarse de los campesinos.

Detalló que el pasado 26 de junio tuvo la oportunidad de escuchar el discurso de la diputada federal Maribel Aguilera, del diputado local David Ramos, del secretario de Agricultura del gobierno federal Víctor Villalobos y del gobernador José Rosas Aispuro, en el que el funcionario federal se burló al decir que todo lo referente al campo está muy bien, "por lo que lo hizo recordar una frase muy antigua, 'al pueblo pan y circo", dijo.

El regidor puntualizó que la gente de la región de los llanos y de Durango saben que el año pasado fue un año malo por varios factores, y que si no se tuviera el apoyo de las familias que radican en los Estados Unidos, no hubiera sido posible sobrellevar la situación tan grave que vive el campo de la entidad.

"La agricultura ya no es costeable, pero el agricultor no puede abandonar sus tierras, pero sin embargo algunos de nuestros campesinos no han podido trabajarlas, ahora que ya empieza el nuevo ciclo, el agricultor tiene que empezar a conseguir dinero donde sea, por medio de un crédito o con los familiares en la Unión Americana, y el escuchar que el secretario diga que se vie un buen momento en el campo, es una verdadera burla", recalcó.

Finalmente aclaró que en su momento se le dijo a la diputada federal Maribel Aguilera que el campo de Durango requiere ayuda urgente, "pero para ella es mejor enfocar su mensaje en el pasado, quejándose de la corrupción de la cual ella formo parte, porque siendo priista fue diputada local y funcionaria del gobierno del Estado en su momento, pero ahora se de baños de pueblo, pero lo importante sería que realmente apoyara a los campesinos del estado y dejara a un lado el pasado, por lo que se le recuerda que su obligación es trabajar por el bien de nuestra gente del campo", concluyó.