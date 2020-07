Visita el alcalde de Poanas a familias afectadas por las lluvias

POANAS DGO. (OEM). -Ante la presencia de fuertes y continuas lluvias en el municipio, el Alcalde José Luis Valdez Valenciano, ha estado visitando domicilios de personas afectadas por las lluvias, buscando la manera de poder brindar ayuda ante esta contingencia.

En temporadas de lluvias, diversas familias del municipio se ven afectadas por la presencia de estos fenómenos meteorológicos, por esta razón el Presidente Municipal José Luis Valdez Valenciano, se da a la tarea de visitar a familias que han sufrido los estragos de las lluvias que se presentaron en días pasados por la región Poanense, tal es el caso de la familia Téllez, quienes fueron afectados severamente por la presencia de las precipitaciones, donde el alcalde comprometido con el patrimonio de las familias del municipio les proporcionará material para que rehabiliten los techos de sus viviendas.

Los integrantes de esta familia le dieron las gracias al alcalde por la atención y el compromiso que tiene para ellos, diciéndole que la vista del presidente siempre será bienvenida, y más cuando demuestra que busca estar con los que menos tienen en los momentos más difíciles.

En entrevista con el jefe de la comunidad Poanense, menciono que estará buscando recursos económicos y materiales para ayudar a todas las familias que año con año se miran afectadas por las lluvias, recordando que su lema es el de actuar a tiempo lo se hizo en la comunidad de la Joya, donde con acciones preventivas se logró que este año, por lo menos hasta este día, no se tengan inundaciones, y con ellos no tengan daños las familias, máxime que las aguas que han bajado en esto días pasados han sido históricas por la cantidad, pero sin embargo no se presentaron las inundaciones por las acciones preventivas que tomó la administración desde hace viario días antes.