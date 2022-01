Visita Esteban Villegas los municipios de Peñón Blanco y Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –Este jueves 13 de enero, el precandidato a gobernador de Durango por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esteban Villegas Villarreal, visitó los municipios de Peñón Blanco y Pánuco de Coronado, reuniéndose en la cabecera de cada municipalidad con los militantes y simpatizantes de dicho organismo político.

Esteban Villegas destacó que se trataba de un recorrido al interior de Durango con los priistas, para pedirles su apoyo para que en la próxima encuesta a realizarse por la alianza "Va por Durango", pueda salir favorecido y con ello ser el candidato oficial a la gubernatura de Durango.





Visita Esteban Villegas Peñón Blanco y Pánuco de Coronado / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

En el mismo ejercicio, se abrió el micrófono para que la ciudadanía se pudiera expresar, siendo en Francisco I. Madero, donde una señora solicito que se hagan programas que se incluyan a las madres de familia que son mayores de 40 años, a quienes ya no se les contrata fácilmente en empresas, pero son mujeres que aún tiene mucho que dar, “y no queremos que nos den nada regalado, lo único que buscamos es que se nos tome en cuenta, que vean la experiencia que tenemos y nos den trabajo, que nuestros hijos y nietos vean que la edad no es un impedimento para seguir siendo productivos”.

En el caso de Peñón Blanco, hubo varios comentarios para el candidato del PRI, donde se manifestó el apoyo total a sus aspiraciones, pero también se les dijo que mantuvieron la calma, porque era necesario que el PRI saliera unido de este proceso, lograr la candidatura y la unidad con las otras fuerzas políticas del estado, porque los tiempos de México así lo requieren, esto si se quiere tener éxito en todo lo que viene por delante.