Visita RAN municipio de Poanas durante Jornada Agraria Itinerante

POANAS DGO. (OEM). -El Registro Agrario Nacional (RAN) con oficinas en la capital de Durango, ha estado realizando la Jornada Agraria Itinerante, con las que ya han recorrido 36 municipios del estado, y en el municipio de Poanas, están de visita por segunda ocasión, donde ayudan a los agricultores a tener los documentos en regla de sus parcelas.

Lo anterior lo dio a conocer la representante del RAN en Durango Andrea Delgado del Real, quien también reconoció que lamentablemente no en todos los municipios han encontrado el apoyo de sus autoridades locales, se les informa que día asistirán y no hay ningún problema, pero en muchos de estos municipios no hacen la publicidad necesaria y muchas personas no se dan cuenta de su visita, lo que no sucede en Poanas, aquí la alcaldesa Araceli Aispuro, pone toda la disposición y el departamento de desarrollo rural se aplica y convoca, por eso hay bastante gente en espera de ser atendidos, dijo.

Señalo Andrea Delgado, que ya se han realizado aproximadamente mas de 60 jornadas, en algunos municipios ya han regresado en dos o mas ocasiones, poniendo el ejemplo de una jornada masiva que se realizo en el municipio de Gómez Palacio, ahí se atendieron a por lo menos 11 municipios de la región lagunera, lo mismo en el municipio de Lerdo, también se hizo una convocatoria muy importante y se atendió toda la región y municipios aledaños.

Ya se tiene paneado también un recorrido por los municipios de las quebradas de Tamazula y San Dimas, y por supuesto que si los alcaldes o sus direcciones de desarrollo rural en el interior del Estado, solicitan una jornada más, se programa y se busca atenderlos, ya que las instrucciones que tienen del gobierno federal, es poder acercar a la mayoría de las familias del campo los servicios del RAN, los cuales son completamente gratuitos, principalmente la de sucesión de derechos, esta acción que viene a dejar tranquilidad en una familia en los seres queridos.

Finalizo la entrevista Andrea Delgado del Real, invitando a los dueños de parcelas, que se acerquen a estas jornadas y hagan la sucesión de derechos con tiempo, pues el no hacerla, les ha dejando amargas experiencias en las familias, donde llegan hasta la sangre entre hermanos por no haber hecho una sucesión en tiempo y forma, y con estas jornadas agrarias itinerantes, se busca que no se tengan esos problemas en el futuro en las familias del campo.