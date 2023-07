Vive Peñón Blanco entre la basura por “cerrazón” de la alcaldesa, acusan ciudadanos

Peñón Blanco, Dgo (OEM).- Comerciantes, amas de casa y ciudadanía en general de la cabecera municipal de Peñón Blanco señalaron que ante la “cerrazón” de la alcaldesa, Rita Lozano, para no llegar a acuerdos con los trabajadores municipales, hoy la cabecera se encuentra sumida entre la basura, algo que nunca antes se había visto.

Te puede interesar: Vigilan escuelas de Canatlán durante vacaciones

En la historia del municipio todos los presidentes municipales, emanados del partido político que fueran, habían tenido problemas con los trabajadores, pero existía en esos alcaldes la disponibilidad de sentarse a dialogar y buscar acuerdos; no permitían que la cabecera se convirtiera en un basurero como hoy. Es lamentable, recalcaron, que por esa “cerrazón” de la autoridad tengan calles llenas de basura, algo que no se había visto antes.

Urgente que si la alcaldesa no va a tener acuerdos, no va a resolver la problemática, que sean otras autoridades las que acudan a poner orden, exhortan / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Dijeron desconocer de fondo el problema de los trabajadores, pero sí reconocieron que cuando están activos, sin herramientas, sin los vehículos necesarios, hacen su trabajo, tienen limpia la cabecera y sus calles, recogen la basura hasta en camionetas, arriesgando hasta su integridad física, pero no dejan de hacer su trabajo.

Por su parte, los comerciantes señalan como urgente que la autoridad llegue a buenos acuerdos con los trabajadores, porque también consideran injusto enterarse que los encargados de limpiar, de hacer los trabajos que nadie quiere hacer, ellos los hagan por salarios que no llegan ni al mínimo.

“Ahora nos damos cuenta que la presidencia municipal les paga 600 o 700 pesos por semana, un sueldo hasta ridículo, y aun así la presidenta municipal se niega a tener acuerdos con ellos, y mientras esos sucede, vivimos llenos de basura en las calles”.

Peñón Blanco es un municipio de muy bajos recursos económicos, pero todos han mostrado disponibilidad de diálogo, de acuerdos, de disponibilidad política / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Reiteraron que todos los presidentes municipales que han estado en la historia de este municipio, ya sea del PRI, PAN, PRD u otros, han tenido problemas, han enfrentado la falta de recursos económicos, porque Peñón Blanco es un municipio de muy bajos recursos económicos, pero todos han mostrado disponibilidad de diálogo, de acuerdos, de disponibilidad política. Pero hoy parece ser que la presidenta municipal Rita Lozano, no es una alcaldesa de acuerdos, de diálogos, hoy tenemos detenida en Peñón Blanco, un área muy importante en la imagen e higiene de las familias, la limpieza y recolección de basura.

Apuntaron al finalizar la entrevista que era urgente que si la alcaldesa no va a tener acuerdos, si no va a tener la capacidad de resolver la problemática que se vive, que sean otras autoridades del Estado las que acudan a poner orden, pues no es posible que esta cabecera se esté convirtiendo en un basurero, cuando nunca antes se había visto tanta basura en las calles, y esa es responsabilidad de la autoridad municipal, de ahí la urgencia en que esto se resuelva y pronto, dijeron.