Viveros mantienen la producción en Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Los viveros pertenecientes a la administración municipal, como el del Parque Nacional Raymundo y de Las Auras, no han detenido su producción, dijo el director de Medio Ambiente y Ecología, Abel Ramos Martínez.

El de mayor producción, dijo el funcionario público, es el ubicado en el Parque Nacional Raymundo, en donde se continúa trabajando con la producción de semillas de árbol tanto los de más arraigo, como cítricos y frutales.

El director de Medio Ambiente comentó, “este año tenemos por producir árboles como el mezquite, huizache, olmos chinos, trueno, pirul chino, lila sombrilla, fresno americano, pingüico, moringa, graviola, palma abanico, tabachín y ébano, entre los arboles con más arraigo en la región”.

En los frutales se producen higueras, limones, naranjos, guayabos, aguacate y níspero japonés, tanto el limón y naranjo son los que están regalando en mayor cantidad, pues son los más solicitados por los lerdenses.

“Tenemos contemplado para finales del año una producción de 15 mil plantas, de las cuales ahorita tenemos 6 mil plantas chicas, las otras ya las tenemos listas, la entrega, la mayoría de las veces la hacemos por petición por escrito, cuando es una cantidad numerosa de 10 árboles, anteriormente se tenía la intención de hacer donativos al público, pero haremos un programa para el siguiente año para hacer una reforestación más integral en el municipio”, dijo.

Por su parte, la encargada del vivero municipal, María de Lourdes Castil Rivas, comentó que el proceso de brotar la salida es de 21 a 30 días, “cada una de las semillas tiene su tiempo ideal para ser plantado, la semilla de la lila por ejemplo, es dura, pero cualquier otra más o menos llega de 21 a 30 días”.

“También el clima juega un factor muy importante porque puede ser que se produzca precozmente todo lo que se plante, o si el invierno continúa, es tardío, pero de 21 a 31 días es cuando nace la planta, algunas las producimos por medio del espeje, vareta, en esta ocasión es la primera vez que hacemos la producción en charolas de germinación y tuvimos muy buena aceptación”, acotó.

Por último, Abel Ramos Martínez afirmó que la mayoría de los ciudadanos ya saben que las especies endémicas son el mezquite, palo verde y el huizache, “son precisamente las semillas que le debemos dar preferencia porque debemos promover como parte de una reforestación integral del municipio, aunque sabemos que mucha gente no las acepta, que prefiere un árbol frutal un árbol cítrico”.

Cabe mencionar que la mejor fecha para poder plantar es de primavera en adelante, enlos meses de febrero y marzo cuando las condiciones se dan hasta llegar los meses de agosto a septiembre, antes de que inicie el invierno, no hacemos donación para no sembrar por que los arboles corren el riesgo de no darse en la ciudad.