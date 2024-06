Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Luego de casi siete años por fin en la Región Lagunera dentro del Palacio de Justicia en Gómez Palacio, se contará con la presencia física en La Laguna de una oficina para brindar atención a la población y evitar tener que viajar a la ciudad de Durango

Álvaro Rodríguez Alcalá, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del estado de Durango, dio a conocer que esta oficina brindará todos los servicios con los que cuenta esta dependencia, “ahora los vamos a estar brindando aquí en La Laguna como lo es procesos que llevan adolescentes con conflicto con la ley así como los programas que tenemos de la prevención del delito”, expuso.

Ya hay una oficina para atender a los “menores infractores” en La Laguna / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Estamos muy contentos porque después de siete años sin presencia física en la Laguna pudimos abrir una oficina en donde vamos a brindar todos los servicios que tenemos en la capital ahora los vamos a estar atendiendo aquí en Gómez Palacio”, expuso.

Rodríguez Alcalá destacó que no solo se trata de atender la situación que cada menor infractor protagonice sino que también esta oficina podrá realizar “Los programas de prevención del delito que tenemos como Juez en tu escuela, Justicia Terapéutica y la Protección Integral, el año pasado solamente se judicializaron seis causas en un año, ahora que ya contamos con estas oficinas así como con el personal listo y capacitado para brindar la atención tenemos 10 asuntos; quiere deseo que si es necesario este servicio aquí en la Región Lagunera”, resaltó.

Ya hay una oficina para atender a los “menores infractores” en La Laguna



Aunado a ello, el presidente magistrado agregó que toda personaje se vea involucrada en un hecho delictivo debe asumir su responsabilidad, “toda persona adolescente que se vea involucrada en un hecho delictivo tiene que tener una experiencia de legalidad, la forma de que la tenga es que tenga un procedimiento, puede ser denunciado ante el Ministerio Público y luego judicializado; de esa manera el adolescente va a llevar un proceso y en un momento dado la aplicación de una medida y esto generará en el la experiencia para que no se vuelva a repetir, si no tenemos este sistema en la región y un adolescente no conoce el concepto de responsabilidades va cree que por sí solo puede cometer la comisión de un delito y eso genera impunidad”, explicó.





Dijo que esto el abrir esta nueva oficina representa que quienes enfrenten un procedimiento ya no tengan que trasladarse a la ciudad de Durango, lo cual se traduce en ahorro de recursos económicos que sea la misma persona y sus familiares.

“Esto va también para las víctimas ya que ellos de igual forma tenían que ir a la ciudad de Durango a resolver su situación y darle seguimiento a la problemática”.