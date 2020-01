Ya opera la Guardia Nacional en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- La mañana de ayer seis de enero del 2020 dio inicio de manera oficial el trabajo que estarán realizando los elementos de la Guardia Nacional en este municipio, los cuales estarán en coordinación con la Policía Estatal y elementos de Seguridad Pública Municipal.

Fue la mañana de ayer seis de enero que las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, dieron inicio al operativo de resguardo y proximidad social en el municipio de Guadalupe Victoria, dicho operativo se realizará de forma permanente por todos las comunidades del municipio, esto con la finalidad de lograr disminuir los índices de delincuencia, además de que la ciudadanía sienta segura su integridad física, moral y patrimonial.

El operativo estará al mando del segundo Subinspector de la Guardia Nacional Geovanny Román Ortega, el inspector general de la Policía Estatal, José Luis Moreno Chávez y el director de Seguridad Pública Municipal, suboficial Sebastián Zapata Verdier.

Zapata Verdier mencionó a los medios de comunicación que ya desde ayer lunes se hicieron algunos recorridos por la zona centro de la cabecera, en el área comercial al oriente de la ciudad, donde elementos de las tres corporaciones realizaron rondines tanto en vehículos como en caminata, teniendo la cercanía con la ciudadanía, a quienes les pidió tener la confianza en el trabajo que se estará realizando en beneficio de todos los habitantes.

Detalló que el director de Seguridad Pública, que en el caso de los elementos de la Policía Federal, tiene entendido que pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, pero no se les ha informado de manera oficial si se dejarán de ver las patrullas en las carreteras de la región, “es una información que aún no se nos hace llegar de manera oficial, no sabemos de manera concreta si aún estarán estas patrullas en las carreteras o si será la Guardia Nacional la responsable de esta área”, dijo.