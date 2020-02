Nada se descarta en política: E. Villegas

En política no se descarta nada, señaló el diputado Esteban Villegas Villareal al ser cuestionado sobre la posibilidad de pasar a las filas de Morena, luego que se le viera en el evento del presidente de la República portando un chaleco de color similar al del partido Morena.

El diputado priista explicó que en la política todo son señales, “cuando tratas de atrapar la atención del presidente, y lo logré, fue parte de la estrategia que llevaba y me funcionó”, resaltó al hacer hincapié que le presentó al mandatario federal el proyecto Derecho de Compensación por producción de agua renovable.

Villegas Villareal resaltó que Andrés Manuel López Obrador se detuvo y lo escuchó, “pude atrapar su atención, fue algo sencillo, le dije, sé que el gobierno federal da muchos incentivos a los estados productores de petróleo, pero nosotros somos productores de agua, buscamos incentivos a través de la producción de agua para que se pueda llevar el gasto educativo y pueda bajar recursos en el tema de campo, que está devastado, además la presa Tunal 2, la región Laguna y ejes carreteros. Me dijo que le interesaba, y dijo, nos vamos a volver a ver. Lo seguiré buscando, no me voy a detener”.

Añadió que hubo empatía y eso le permitirá tener acercamientos por el beneficio de Durango. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de irse a Morena, respondió “hoy no hay campañas, no es año electoral, aprovecharé el espacio que tengo para ayudar al estado”.

Resaltó que los comentarios que se han dado a raíz del abrazo que se dio con López Obrador no lo frenará, “se tiene que enamorar al presidente, él será el presidente los próximos 5 años y vale la pena ser humildes todos y dejar aflicciones políticas para que mediante todos los medios hacer que el presidente voltee a ver a Durango”.

En cuanto al color del chaleco, dijo que fue estrategia política pero está centrado en el trabajo del Congreso, “termino el 31 de agosto y espero que concluya en muy buen nivel. Lo político entrando el 2021 lo platicamos… no hay que descartar nada”.